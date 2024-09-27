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Число жертв урагана "Хелен" на юго-востоке США возросло до 20 - РИА Новости, 27.09.2024
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19:44 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/uragan-1975169668.html
Число жертв урагана "Хелен" на юго-востоке США возросло до 20
Число жертв урагана "Хелен" на юго-востоке США возросло до 20 - РИА Новости, 27.09.2024
Число жертв урагана "Хелен" на юго-востоке США возросло до 20
Число жертв урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, возросло до 20, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:44
2024-09-27T19:44
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, возросло до 20, сообщает газета New York Times. Ранее телеканал ABC News сообщал о шестерых погибших при обрушении урагана на южную часть страны. "Число погибших от "Хелен" к полудню пятницы возросло по меньшей мере до 20 по всему юго-востоку", - говорится в сообщении газеты. По данным газеты, побережье залива во Флориде частично остается под водой, наводнение распространилось на значительную часть Северной Каролины, вызвав оползни в горах. Отмечается, что семь человек погибли во Флориде, двое - в Северной Каролине и еще 11 - в Джорджии. Ранее телеканал NBC News информировал, что более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20240927/uragan-1975100027.html
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в мире, сша, флорида, северная каролина
В мире, США, Флорида, Северная Каролина
Число жертв урагана "Хелен" на юго-востоке США возросло до 20

NYT: число жертв урагана "Хелен" на юго-востоке США возросло до 20 человек

© Кадр видео из соцсетейУраган "Хелен" в штате Флорида
Ураган Хелен в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Ураган "Хелен" в штате Флорида
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, возросло до 20, сообщает газета New York Times.
Ранее телеканал ABC News сообщал о шестерых погибших при обрушении урагана на южную часть страны.
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"Число погибших от "Хелен" к полудню пятницы возросло по меньшей мере до 20 по всему юго-востоку", - говорится в сообщении газеты.
По данным газеты, побережье залива во Флориде частично остается под водой, наводнение распространилось на значительную часть Северной Каролины, вызвав оползни в горах. Отмечается, что семь человек погибли во Флориде, двое - в Северной Каролине и еще 11 - в Джорджии.
Ранее телеканал NBC News информировал, что более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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