https://ria.ru/20240927/ukraina-1975164604.html
Украинский военком заявил, что большинство мобилизованных не хотят воевать
Украинский военком заявил, что большинство мобилизованных не хотят воевать - РИА Новости, 27.09.2024
Украинский военком заявил, что большинство мобилизованных не хотят воевать
Подавляющее большинство жителей Украины, которых мобилизуют на улице, не хотят воевать, заявил сотрудник киевского военкомата Юрий Нестеренко. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:16
2024-09-27T19:16
2024-09-27T19:16
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Украины, которых мобилизуют на улице, не хотят воевать, заявил сотрудник киевского военкомата Юрий Нестеренко. "Восемьдесят процентов тех, кого хватают на улице, не хотят воевать", - приводит газета Monde слова Нестеренко. Он также пожаловался на то, что жителей Украины, которые по своему желанию хотят вступить в ряды ВСУ, очень мало. По мнению Нестеренко, дополнительным препятствием на пути мобилизации является дурная репутация сотрудников украинских военкоматов. Он также посетовал на то, что руководство страны не заботит качество мобилизуемых. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240727/ukraine-1962396698.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военком заявил, что большинство мобилизованных не хотят воевать
Нестеренко: большинство украинцев, которых мобилизуют на улице, не хотят воевать
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Украины, которых мобилизуют на улице, не хотят воевать, заявил сотрудник киевского военкомата Юрий Нестеренко.
"Восемьдесят процентов тех, кого хватают на улице, не хотят воевать", - приводит газета Monde слова Нестеренко. Он также пожаловался на то, что жителей Украины, которые по своему желанию хотят вступить в ряды ВСУ
, очень мало.
По мнению Нестеренко, дополнительным препятствием на пути мобилизации является дурная репутация сотрудников украинских военкоматов. Он также посетовал на то, что руководство страны не заботит качество мобилизуемых.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.