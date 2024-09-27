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Главу гумфонда на Украине заподозрили в продаже авто, предназначавшихся ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
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17:27 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975129414.html
Главу гумфонда на Украине заподозрили в продаже авто, предназначавшихся ВСУ
Главу гумфонда на Украине заподозрили в продаже авто, предназначавшихся ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
Главу гумфонда на Украине заподозрили в продаже авто, предназначавшихся ВСУ
Главу украинского гуманитарного фонда из Полтавы подозревают в продаже 230 автомобилей, ввезенных в страну в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:27
2024-09-27T17:27
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главу украинского гуманитарного фонда из Полтавы подозревают в продаже 230 автомобилей, ввезенных в страну в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, сообщили в украинской полиции. "Глава фонда завез в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ более 230 авто. В дальнейшем их продавали, а в профильное министерство присылали поддельные отчеты о передаче автомобилей военнослужащим. Задержанному предъявили подозрение, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в публикации на сайте национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, общая сумма ущерба составила более 35 миллионов гривен (850 тысяч долларов). Полиция не сообщает имени подозреваемого и названия связанного с ним фонда, однако, по версии некоторых украинских СМИ, речь идет об Игоре Панченко, руководителе фонда "Несокрушимая Полтавщина". В конце 2023 года минобороны Украины сообщило, что с начала года были выявлены свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных.
https://ria.ru/20240809/khischeniya-1965303024.html
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в мире, украина, полтава, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Полтава, Вооруженные силы Украины
Главу гумфонда на Украине заподозрили в продаже авто, предназначавшихся ВСУ

Главу украинского фонда заподозрили в продаже 230 машин, предназначавшихся ВСУ

© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Главу украинского гуманитарного фонда из Полтавы подозревают в продаже 230 автомобилей, ввезенных в страну в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, сообщили в украинской полиции.
"Глава фонда завез в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ более 230 авто. В дальнейшем их продавали, а в профильное министерство присылали поддельные отчеты о передаче автомобилей военнослужащим. Задержанному предъявили подозрение, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в публикации на сайте национальной полиции Украины.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
На Украине военных чиновников заподозрили в хищении 36,5 миллиона долларов
9 августа, 21:44
По данным правоохранителей, общая сумма ущерба составила более 35 миллионов гривен (850 тысяч долларов). Полиция не сообщает имени подозреваемого и названия связанного с ним фонда, однако, по версии некоторых украинских СМИ, речь идет об Игоре Панченко, руководителе фонда "Несокрушимая Полтавщина".
В конце 2023 года минобороны Украины сообщило, что с начала года были выявлены свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Экс-советника офиса Зеленского задержали за кражу 2,5 миллиона долларов
2 апреля, 11:21
 
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