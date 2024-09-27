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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Хмельницкой области

Взрыв прогремел в пятницу в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:16

2024-09-27T17:16

2024-09-27T17:16

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрыве в Староконстантинове сообщают мониторинговые паблики. Воздушные силы сообщали, что в его сторону летели ракеты", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале. На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В четверг координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал РИА Новости о том, что удары нанесены по аэродрому в Староконстантинове, где, предположительно, могли находиться F-16. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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