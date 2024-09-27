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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975125127.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Хмельницкой области
Взрыв прогремел в пятницу в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:16
2024-09-27T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкая область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрыве в Староконстантинове сообщают мониторинговые паблики. Воздушные силы сообщали, что в его сторону летели ракеты", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале. На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В четверг координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал РИА Новости о том, что удары нанесены по аэродрому в Староконстантинове, где, предположительно, могли находиться F-16. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, хмельницкая область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, F-16
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Хмельницкой области

"Страна.ua": в Староконстантинове на западе Украины прогремел взрыв

© Фото : ДСНС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : ДСНС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"О взрыве в Староконстантинове сообщают мониторинговые паблики. Воздушные силы сообщали, что в его сторону летели ракеты", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале.
На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В четверг координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал РИА Новости о том, что удары нанесены по аэродрому в Староконстантинове, где, предположительно, могли находиться F-16.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкая областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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