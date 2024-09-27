https://ria.ru/20240927/ukraina-1974987879.html

Поставки оружия Украине в 2025 году находятся под угрозой, пишут СМИ

Поставки оружия Украине в 2025 году находятся под угрозой, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2024

Поставки оружия Украине в 2025 году находятся под угрозой, пишут СМИ

Поставки оружия Украине западными странами в 2025 году находятся под угрозой из-за нехватки средств у союзников, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:06

2024-09-27T09:06

2024-09-27T09:06

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Поставки оружия Украине западными странами в 2025 году находятся под угрозой из-за нехватки средств у союзников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Военные поставки Украине на следующий год находятся под угрозой, потому что некоторые союзники испытывают трудности с обеспечением финансирования, а другие отказываются увеличить финансирование для помощи Киеву", - говорится в материале агентства. Блумберг поясняет, что значительная часть военной поддержки Украины в 2025 году связана с согласованным "Большой семеркой" выделением Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. Агентство пишет, что союзники все еще "ведут торги" по поводу окончательных деталей сделки, и если договориться не удастся, окончательная сумма может оказаться недостаточной. По информации источников, даже если соглашение будет достигнуто, "50 миллиардов долларов все равно будет не достаточно", чтобы поддерживать нужды Украины в течение еще одного года. Кроме того, отмечается, что помощь Украине в последнее время сократилась и со стороны Великобритании. "Надвигающаяся нехватка денег у союзников возникает в опасный для Украины момент и может заставить Киев вести переговоры с позиции слабости", - пишет агентство, ссылаясь на источники. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В ЕС не исключили, что Украине самой придется выплачивать кредит G7 в 45 миллиардов евро. В Еврокомиссии не исключили, что Украине придется самой выплачивать инициированный странами "Большой семерки" кредит в 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов) в случае, если поступлений доходов от иммобилизованных российских активов окажется недостаточно. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html

https://ria.ru/20240315/aktivy-1933327642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, великобритания, сергей лавров, евросоюз, g7, еврокомиссия, в мире