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СМИ: пьяный сотрудник банка Украины угрожал военному оружием - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ugrozy-1975003510.html
СМИ: пьяный сотрудник банка Украины угрожал военному оружием
СМИ: пьяный сотрудник банка Украины угрожал военному оружием - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: пьяный сотрудник банка Украины угрожал военному оружием
Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины (НБУ) Павел Поляруш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:20
2024-09-27T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
нацбанк украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины (НБУ) Павел Поляруш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал оружием военнослужащему ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Военный с позывным "Бессмертный" заявил, что пьяный руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш "выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что из наградняка (наградного оружия) прострелит мне ноги", - говорится в сообщении, опубликованном издания. По данным издания, сам Поляруш это отрицает, однако проходить тест на алкоголь отказался. Чиновник утверждает, что пострадавшим является он, так как ему якобы разбили очки, и требует за это компенсацию. Поляруш работает в НБУ с апреля 2023 года, до этого работал в минобороны советником замминистра. По данным "Страны", он был претендентом номер один на должность директора-распределителя Фонда гарантирования вкладов физлиц - после того, как там истекли полномочия предыдущего руководителя Светланы Рекрут.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973774414.html
https://ria.ru/20240513/izbienie-1945666085.html
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в мире, нацбанк украины, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нацбанк Украины, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
СМИ: пьяный сотрудник банка Украины угрожал военному оружием

"Страна.ua": пьяный сотрудник банка Украины угрожал прострелить ноги военному

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины (НБУ) Павел Поляруш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал оружием военнослужащему ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Военный с позывным "Бессмертный" заявил, что пьяный руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш "выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться, сказал, что из наградняка (наградного оружия) прострелит мне ноги", - говорится в сообщении, опубликованном издания.
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По данным издания, сам Поляруш это отрицает, однако проходить тест на алкоголь отказался. Чиновник утверждает, что пострадавшим является он, так как ему якобы разбили очки, и требует за это компенсацию.
Поляруш работает в НБУ с апреля 2023 года, до этого работал в минобороны советником замминистра. По данным "Страны", он был претендентом номер один на должность директора-распределителя Фонда гарантирования вкладов физлиц - после того, как там истекли полномочия предыдущего руководителя Светланы Рекрут.
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