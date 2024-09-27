https://ria.ru/20240927/ugol-1975153228.html

Аналитики: экспорт российского угля может увеличиться до 100 млн тонн в год

Аналитики: экспорт российского угля может увеличиться до 100 млн тонн в год - РИА Новости, 27.09.2024

Аналитики: экспорт российского угля может увеличиться до 100 млн тонн в год

До 100 миллионов тонн в год может составить прирост экспорта российского угля в ближайшие 5-6 лет, сообщает пресс-служба российской угольной компании "СУЭК". РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:29

2024-09-27T18:29

2024-09-27T18:29

экономика

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. До 100 миллионов тонн в год может составить прирост экспорта российского угля в ближайшие 5-6 лет, сообщает пресс-служба российской угольной компании "СУЭК". Такие выводы содержатся в совместном докладе крупнейшей российской угольной компании СУЭК и компании "Технологии Доверия" (ТеДо), представленном сегодня на Российской энергетической неделе (РЭН). По словам директора ТеДо Ксении Климко, потенциал мирового потребления угля систематически недооценивался международными аналитическими агентствами в последние 10 лет. В этом году ожидается очередной рекорд потребления твердого топлива, что связано и с ростом мощностей угольной генерации в регионе АТР (в ближайшие пять лет в этом регионе будет введено порядка 375 ГВт новых мощностей), и с продолжением электрификации во всех регионах мира. Для развивающихся стран, где около 800 миллиона человек еще не имеют доступа к современным энергоресурсам, уголь остается самым доступным источником для электрификации и продолжения индустриализации. Этот вывод в целом соответствует словам первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, высказанным на сессии по будущему углеводородов в энергетике на форуме, о невозможности замещения угля и углеводородов возобновляемыми источниками энергии в развивающихся экономиках без попадания в полную финансовую и технологическую зависимость от развитых стран Запада. По оценкам, сейчас угольная генерация примерно в 2,3 раза выгоднее по стоимости электроэнергии по сравнению даже с наиболее эффективными комплексными решениями ВИЭ, говорится в сообщении. По мнению директора по стратегии угольной компании "СУЭК" Романа Головина, в этих условиях для российских производителей открывается "окно возможностей" на международных рынках угля. Головин считает, что экспорт из России – единственный, имеющий серьезный потенциал роста. Это связано как с естественными конкурентными преимуществами российского угля – высокими качественными характеристиками и конкурентной себестоимостью добычи, – так и с развитием транспортной инфраструктуры в направлении приоритетных рынков АТР. Согласно результатам проведенного исследования потенциал роста экспорта российского угля к 2030 году составляет до 90-100 миллиона тонн в год. "Но реализация этих прогнозов связана с необходимостью совместных и проактивных действий всех отраслевых партнеров и государства, что позволит и вывезти произведенную продукцию по экономически эффективным маршрутам, и обеспечить стабильную и предсказуемую регуляторную среду, и продолжить реализацию уже идущих программ цифровизации и автоматизации производства", – цитирует пресс-служба слова Головина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сибирская угольная энергетическая компания