https://ria.ru/20240927/ufa-1975062863.html

В Уфе проверят информацию о возможном сносе аллеи, посвященной СВО

В Уфе проверят информацию о возможном сносе аллеи, посвященной СВО - РИА Новости, 27.09.2024

В Уфе проверят информацию о возможном сносе аллеи, посвященной СВО

Прокуратура Башкирии сообщила, что проверит информацию о возможном сносе в Уфе аллеи, посвященной участникам СВО и новым регионам РФ. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:19

2024-09-27T14:19

2024-09-27T14:19

уфа

россия

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 27 сен – РИА Новости. Прокуратура Башкирии сообщила, что проверит информацию о возможном сносе в Уфе аллеи, посвященной участникам СВО и новым регионам РФ. "Аллея возвращения домой" была высажена в Уфе 30 сентября 2022 года. Власти города сообщали, что она посвящается защитникам Отечества и воссоединению с Россией четырех регионов. По данным прокуратуры, в интернете появилась публикация, где говорится о демонтаже аллеи. "Прокуратура Республики Башкортостан организовала проверку по публикации, выявленной в сети интернет, о демонтаже аллеи по улице Комсомольской в Уфе. Прокуратура проверит исполнение земельного и градостроительного законодательства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц", - говорится в Telegram-канале надзорного органа. В уфимской мэрии сообщили, что рядом с аллеей строится общественно-административное здание с подземным паркингом. В ходе подготовки территории к подведению коммуникаций к будущему объекту подрядчик демонтировал с аллеи брусчатку, сложив ее на территории застройки. Городские власти отмечали, что после завершения строительства застройщик восстановит аллею.

https://ria.ru/20240925/kharkov-1974720214.html

https://ria.ru/20240924/odessa-1974448058.html

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уфа, россия, республика башкортостан, происшествия