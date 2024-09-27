Рейтинг@Mail.ru
В Уфе проверят информацию о возможном сносе аллеи, посвященной СВО - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ufa-1975062863.html
В Уфе проверят информацию о возможном сносе аллеи, посвященной СВО
В Уфе проверят информацию о возможном сносе аллеи, посвященной СВО - РИА Новости, 27.09.2024
В Уфе проверят информацию о возможном сносе аллеи, посвященной СВО
Прокуратура Башкирии сообщила, что проверит информацию о возможном сносе в Уфе аллеи, посвященной участникам СВО и новым регионам РФ. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:19
2024-09-27T14:19
уфа
россия
республика башкортостан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874519259_0:214:3259:2047_1920x0_80_0_0_07494cbf359492227605a2ae52df2244.jpg
УФА, 27 сен – РИА Новости. Прокуратура Башкирии сообщила, что проверит информацию о возможном сносе в Уфе аллеи, посвященной участникам СВО и новым регионам РФ. "Аллея возвращения домой" была высажена в Уфе 30 сентября 2022 года. Власти города сообщали, что она посвящается защитникам Отечества и воссоединению с Россией четырех регионов. По данным прокуратуры, в интернете появилась публикация, где говорится о демонтаже аллеи. "Прокуратура Республики Башкортостан организовала проверку по публикации, выявленной в сети интернет, о демонтаже аллеи по улице Комсомольской в Уфе. Прокуратура проверит исполнение земельного и градостроительного законодательства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц", - говорится в Telegram-канале надзорного органа. В уфимской мэрии сообщили, что рядом с аллеей строится общественно-административное здание с подземным паркингом. В ходе подготовки территории к подведению коммуникаций к будущему объекту подрядчик демонтировал с аллеи брусчатку, сложив ее на территории застройки. Городские власти отмечали, что после завершения строительства застройщик восстановит аллею.
https://ria.ru/20240925/kharkov-1974720214.html
https://ria.ru/20240924/odessa-1974448058.html
уфа
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874519259_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_46089e1d188f75287a7ed386267a59ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, россия, республика башкортостан, происшествия
Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Происшествия
В Уфе проверят информацию о возможном сносе аллеи, посвященной СВО

Прокуратура проверит информацию о возможном сносе аллеи в Уфе, посвященной СВО

© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС | Перейти в медиабанкУфа, Республика Башкортостан
Уфа, Республика Башкортостан - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
Перейти в медиабанк
Уфа, Республика Башкортостан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 27 сен – РИА Новости. Прокуратура Башкирии сообщила, что проверит информацию о возможном сносе в Уфе аллеи, посвященной участникам СВО и новым регионам РФ.
"Аллея возвращения домой" была высажена в Уфе 30 сентября 2022 года. Власти города сообщали, что она посвящается защитникам Отечества и воссоединению с Россией четырех регионов. По данным прокуратуры, в интернете появилась публикация, где говорится о демонтаже аллеи.
Неизвестные в городе Барвенково Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии
25 сентября, 22:45
"Прокуратура Республики Башкортостан организовала проверку по публикации, выявленной в сети интернет, о демонтаже аллеи по улице Комсомольской в Уфе. Прокуратура проверит исполнение земельного и градостроительного законодательства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц", - говорится в Telegram-канале надзорного органа.
В уфимской мэрии сообщили, что рядом с аллеей строится общественно-административное здание с подземным паркингом. В ходе подготовки территории к подведению коммуникаций к будущему объекту подрядчик демонтировал с аллеи брусчатку, сложив ее на территории застройки. Городские власти отмечали, что после завершения строительства застройщик восстановит аллею.
Памятник А.С. Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Власти Одессы хотят снести памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому
24 сентября, 15:58
 
УфаРоссияРеспублика БашкортостанПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала