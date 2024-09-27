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В Ясненском соединении РВСН пройдет контрольная комплексная проверка - РИА Новости, 27.09.2024
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05:11 27.09.2024
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В Ясненском соединении РВСН пройдет контрольная комплексная проверка
В Ясненском соединении РВСН пройдет контрольная комплексная проверка - РИА Новости, 27.09.2024
В Ясненском соединении РВСН пройдет контрольная комплексная проверка
Командование Ракетных войск стратегического назначения проводит контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного соединения, в ходе которой под... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:11
2024-09-27T05:11
россия
оренбургская область
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Командование Ракетных войск стратегического назначения проводит контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного соединения, в ходе которой под руководством командующего РВСН Сергея Каракаева пройдёт командно-штабное учение с Ясненским ракетным соединением, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2024 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения", - говорится в сообщении. "В рамках проверки под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева будет проведено командно-штабное учение с Ясненским ракетным соединением", - отметили в ведомстве. В ходе учения ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа отработают вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов средств воздушного нападения, а также противодействие современным и перспективным средствам поражения условного противника, оповещение об угрозе их применения. Учение проводится с целью совершенствования слаженности органов военного управления, оценки практических навыков личного состава управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей и подразделений, рассказали в МО РФ. В командно-штабном учении с Ясненским ракетным соединением в Оренбургской области будет задействовано более трёх тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники.
https://ria.ru/20240902/rvsn-1969957546.html
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россия, оренбургская область, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения
Россия, Оренбургская область, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения
В Ясненском соединении РВСН пройдет контрольная комплексная проверка

Командующий РВСН Каракаев возглавит учения в Ясненском соединении

© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНКомандующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Командование Ракетных войск стратегического назначения проводит контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного соединения, в ходе которой под руководством командующего РВСН Сергея Каракаева пройдёт командно-штабное учение с Ясненским ракетным соединением, сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2024 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения", - говорится в сообщении.
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"В рамках проверки под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева будет проведено командно-штабное учение с Ясненским ракетным соединением", - отметили в ведомстве.
В ходе учения ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа отработают вывод частей и подразделений РВСН из-под ударов средств воздушного нападения, а также противодействие современным и перспективным средствам поражения условного противника, оповещение об угрозе их применения.
Учение проводится с целью совершенствования слаженности органов военного управления, оценки практических навыков личного состава управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей и подразделений, рассказали в МО РФ.
В командно-штабном учении с Ясненским ракетным соединением в Оренбургской области будет задействовано более трёх тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники.
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РоссияОренбургская областьСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначения
 
 
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