https://ria.ru/20240927/ubiystvo-1975117208.html
Стали известны подробности убийства девочки на Кубани
Стали известны подробности убийства девочки на Кубани - РИА Новости, 27.09.2024
Стали известны подробности убийства девочки на Кубани
Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе пытался ее изнасиловать, но испугался проезжающей машины и решил не оставлять ребенка в живых,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:48
2024-09-27T16:48
2024-09-27T16:56
происшествия
россия
кореновский район
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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе пытался ее изнасиловать, но испугался проезжающей машины и решил не оставлять ребенка в живых, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Краевое СУСК РФ 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Был задержан 35-летний местный житель, он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. "Изначально хотел изнасиловать, испугался, так как проезжала машина. Потом решил не оставлять в живых, испугался последствий", - сказал собеседник. Суд арестовал обвиняемого до 2 ноября.
https://ria.ru/20240903/voznagrazhdenie-1970372733.html
россия
кореновский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, кореновский район
Происшествия, Россия, Кореновский район
Стали известны подробности убийства девочки на Кубани
Обвиняемый в убийстве девочки на Кубани хотел ее изнасиловать, но его спугнули
КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе пытался ее изнасиловать, но испугался проезжающей машины и решил не оставлять ребенка в живых, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Краевое СУСК РФ
2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района
было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Был задержан 35-летний местный житель, он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.
"Изначально хотел изнасиловать, испугался, так как проезжала машина. Потом решил не оставлять в живых, испугался последствий", - сказал собеседник.
Суд арестовал обвиняемого до 2 ноября.