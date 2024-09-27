Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности убийства девочки на Кубани - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 27.09.2024 (обновлено: 16:56 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/ubiystvo-1975117208.html
Стали известны подробности убийства девочки на Кубани
Стали известны подробности убийства девочки на Кубани - РИА Новости, 27.09.2024
Стали известны подробности убийства девочки на Кубани
Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе пытался ее изнасиловать, но испугался проезжающей машины и решил не оставлять ребенка в живых,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:48
2024-09-27T16:56
происшествия
россия
кореновский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975118359_26:0:842:459_1920x0_80_0_0_dbb7ec013bd3ebb0d46760e5b3c1c84e.jpg
КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе пытался ее изнасиловать, но испугался проезжающей машины и решил не оставлять ребенка в живых, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Краевое СУСК РФ 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Был задержан 35-летний местный житель, он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. "Изначально хотел изнасиловать, испугался, так как проезжала машина. Потом решил не оставлять в живых, испугался последствий", - сказал собеседник. Суд арестовал обвиняемого до 2 ноября.
https://ria.ru/20240903/voznagrazhdenie-1970372733.html
россия
кореновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975118359_67:0:679:459_1920x0_80_0_0_9c5fed05277104783cdd7a7bf04303b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кореновский район
Происшествия, Россия, Кореновский район
Стали известны подробности убийства девочки на Кубани

Обвиняемый в убийстве девочки на Кубани хотел ее изнасиловать, но его спугнули

© СК России по Краснодарскому краюДопрос обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе. Кадр видео
Допрос обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© СК России по Краснодарскому краю
Допрос обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе пытался ее изнасиловать, но испугался проезжающей машины и решил не оставлять ребенка в живых, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Краевое СУСК РФ 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Был задержан 35-летний местный житель, он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.
"Изначально хотел изнасиловать, испугался, так как проезжала машина. Потом решил не оставлять в живых, испугался последствий", - сказал собеседник.
Суд арестовал обвиняемого до 2 ноября.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
На Кубани объявили вознаграждение за информацию об убийстве девочки
3 сентября, 23:00
 
ПроисшествияРоссияКореновский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала