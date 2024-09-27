https://ria.ru/20240927/ubiystvo-1975117208.html

Стали известны подробности убийства девочки на Кубани

Стали известны подробности убийства девочки на Кубани - РИА Новости, 27.09.2024

Стали известны подробности убийства девочки на Кубани

Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе пытался ее изнасиловать, но испугался проезжающей машины и решил не оставлять ребенка в живых,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:48

2024-09-27T16:48

2024-09-27T16:56

происшествия

россия

кореновский район

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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе пытался ее изнасиловать, но испугался проезжающей машины и решил не оставлять ребенка в живых, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Краевое СУСК РФ 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Был задержан 35-летний местный житель, он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. "Изначально хотел изнасиловать, испугался, так как проезжала машина. Потом решил не оставлять в живых, испугался последствий", - сказал собеседник. Суд арестовал обвиняемого до 2 ноября.

https://ria.ru/20240903/voznagrazhdenie-1970372733.html

россия

кореновский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, кореновский район