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На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки - РИА Новости, 27.09.2024
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16:47 27.09.2024 (обновлено: 16:56 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/ubiystvo-1975116811.html
На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки
На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки - РИА Новости, 27.09.2024
На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки
Суд до 2 ноября заключил под стражу обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:47
2024-09-27T16:56
происшествия
россия
кореновский район
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Суд до 2 ноября заключил под стражу обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Краевое СУСК РФ 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Позже кубанские полицейские заявили о вознаграждении в 500 тысяч рублей за помощь в поимке преступника. Был задержан 35-летний местный житель. "Суд поместил под стражу обвиняемого в убийстве девочки в Кореновском районе... Срок меры - 1 месяц 7 суток, то есть до 2.11.2024", - говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что фигурант признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.
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происшествия, россия, кореновский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Кореновский район, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки

Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки на Кубани арестовали на пять недель

© СК России по Краснодарскому краюЗадержание обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе. Кадр видео
Задержание обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© СК России по Краснодарскому краю
Задержание обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Суд до 2 ноября заключил под стражу обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Краевое СУСК РФ 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Позже кубанские полицейские заявили о вознаграждении в 500 тысяч рублей за помощь в поимке преступника. Был задержан 35-летний местный житель.
"Суд поместил под стражу обвиняемого в убийстве девочки в Кореновском районе... Срок меры - 1 месяц 7 суток, то есть до 2.11.2024", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что фигурант признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.
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