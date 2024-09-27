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На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки
На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки - РИА Новости, 27.09.2024
На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки
Суд до 2 ноября заключил под стражу обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:47
2024-09-27T16:47
2024-09-27T16:56
происшествия
россия
кореновский район
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Суд до 2 ноября заключил под стражу обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в кубанском хуторе, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Краевое СУСК РФ 2 сентября сообщало, что в водоеме в хуторе Бураковском Кореновского района было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Позже кубанские полицейские заявили о вознаграждении в 500 тысяч рублей за помощь в поимке преступника. Был задержан 35-летний местный житель. "Суд поместил под стражу обвиняемого в убийстве девочки в Кореновском районе... Срок меры - 1 месяц 7 суток, то есть до 2.11.2024", - говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что фигурант признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20240926/zarplata-1974867347.html
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происшествия, россия, кореновский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Кореновский район, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
На Кубани арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки
Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки на Кубани арестовали на пять недель