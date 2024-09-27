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ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов в Бейруте немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 27.09.2024
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23:51 27.09.2024 (обновлено: 23:59 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tsakhal-1975191059.html
ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов в Бейруте немедленно эвакуироваться
ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов в Бейруте немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 27.09.2024
ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов в Бейруте немедленно эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:51
2024-09-27T23:59
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах"."Жителям южного пригорода Бейрута: район Лайлаки... район Хадас... Вы находитесь в непосредственной близости от объектов "Хезболлах", и ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
https://ria.ru/20240927/tsakhal-1975161516.html
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в мире, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов в Бейруте немедленно эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов на юге Бейрута немедленно эвакуироваться

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
"Жителям южного пригорода Бейрута: район Лайлаки... район Хадас... Вы находитесь в непосредственной близости от объектов "Хезболлах", и ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Вчера, 19:02
 
В миреБейрутИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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