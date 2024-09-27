https://ria.ru/20240927/tsakhal-1975191059.html

ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов в Бейруте немедленно эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов в Бейруте немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 27.09.2024

ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов в Бейруте немедленно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T23:51

2024-09-27T23:51

2024-09-27T23:59

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израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах"."Жителям южного пригорода Бейрута: район Лайлаки... район Хадас... Вы находитесь в непосредственной близости от объектов "Хезболлах", и ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.Как передавал корреспондент РИА Новости, серия примерно из десяти взрывов прогремела в Бейруте вечером в пятницу. Позднее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия.

https://ria.ru/20240927/tsakhal-1975161516.html

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в мире, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024