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Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине - РИА Новости, 27.09.2024
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17:19 27.09.2024 (обновлено: 17:50 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tramp-1975126900.html
Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине
Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что в случае избрания готов работать с обеими... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:19
2024-09-27T17:50
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования украинского конфликта."Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами ("parties" - ред.), чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться", - сказал он на открытой части встречи.Трамп не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом "parties" - партии демократов и республиканцев или Россию и Украину, являющимся сторонами конфликта.Он при этом отметил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, чем вызвал реакцию Зеленского.Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.
https://ria.ru/20240926/tramp-1974887561.html
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В мире, Дональд Трамп, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США, Владимир Путин
Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине

Трамп в случае избрания готов к сотрудничеству для урегулирования на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. 27 сентября 2024
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. 27 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. 27 сентября 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования украинского конфликта.
"Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами ("parties" - ред.), чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться", - сказал он на открытой части встречи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Отдали бы". Трамп высказался об Украине
26 сентября, 16:04
Трамп не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом "parties" - партии демократов и республиканцев или Россию и Украину, являющимся сторонами конфликта.
Он при этом отметил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, чем вызвал реакцию Зеленского.
Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В США раскрыли, как Трамп может "помочь" Зеленскому
Вчера, 14:52
 
В миреДональд ТрампУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСШАВладимир Путин
 
 
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