https://ria.ru/20240927/tramp-1975126900.html
Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине
Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что в случае избрания готов работать с обеими... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:19
2024-09-27T17:19
2024-09-27T17:50
в мире
дональд трамп
украина
россия
владимир зеленский
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975131052_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_f0371702604ba950af5900eee108ea03.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования украинского конфликта."Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами ("parties" - ред.), чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться", - сказал он на открытой части встречи.Трамп не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом "parties" - партии демократов и республиканцев или Россию и Украину, являющимся сторонами конфликта.Он при этом отметил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, чем вызвал реакцию Зеленского.Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.
https://ria.ru/20240926/tramp-1974887561.html
https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975131052_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_2053f3bc3b4e74fe45a1ef4182026756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, украина, россия, владимир зеленский, сша, владимир путин
В мире, Дональд Трамп, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США, Владимир Путин
Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине
Трамп в случае избрания готов к сотрудничеству для урегулирования на Украине
НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования украинского конфликта.
"Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами ("parties" - ред.), чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться", - сказал он на открытой части встречи.
Трамп не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом "parties" - партии демократов и республиканцев или Россию
и Украину, являющимся сторонами конфликта.
Он при этом отметил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным
, чем вызвал реакцию Зеленского.
Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.