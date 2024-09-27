https://ria.ru/20240927/tramp-1975126900.html

Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине

Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине - РИА Новости, 27.09.2024

Трамп готов сотрудничать с демократами для урегулирования на Украине

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что в случае избрания готов работать с обеими... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:19

2024-09-27T17:19

2024-09-27T17:50

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования украинского конфликта."Мы (республиканцы - ред.) лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами ("parties" - ред.), чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться", - сказал он на открытой части встречи.Трамп не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом "parties" - партии демократов и республиканцев или Россию и Украину, являющимся сторонами конфликта.Он при этом отметил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, чем вызвал реакцию Зеленского.Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.

https://ria.ru/20240926/tramp-1974887561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, украина, россия, владимир зеленский, сша, владимир путин