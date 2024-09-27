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В США раскрыли, как Трамп может "помочь" Зеленскому - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 27.09.2024 (обновлено: 18:09 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html
В США раскрыли, как Трамп может "помочь" Зеленскому
В США раскрыли, как Трамп может "помочь" Зеленскому - РИА Новости, 27.09.2024
В США раскрыли, как Трамп может "помочь" Зеленскому
Кандидат в президенты США Дональд Трамп может помочь Украине избежать полного поражения, если посодействует в прекращении конфликта в случае избрания, заявил... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:52
2024-09-27T18:09
специальная военная операция на украине
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украина
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дональд трамп
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владимир зеленский
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп может помочь Украине избежать полного поражения, если посодействует в прекращении конфликта в случае избрания, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X.Так он прокомментировал анонсированную встречу между бывшим главой Белого дома и Владимиром Зеленским, которая должна состояться в пятницу."Если Дональд Трамп не положит этому благой конец (в случае победы), Украина проиграет вчистую", — написал Дэвис.Офицер выразил надежду, что на встрече Трамп сумеет убедить главу киевского режима в необходимости прекращения боевых действий для обеспечения Украине лучших условий, которые только возможны на сегодняшний день.&quot;Если этого не сделать, то, скорее всего, погибнут еще десятки тысяч его людей, и все равно наступит поражение&quot;, — считает аналитик.В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240927/zapad-1975035451.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
В США раскрыли, как Трамп может "помочь" Зеленскому

Офицер Дэвис: Трамп может предотвратить полное поражение Украины

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп может помочь Украине избежать полного поражения, если посодействует в прекращении конфликта в случае избрания, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X.
Так он прокомментировал анонсированную встречу между бывшим главой Белого дома и Владимиром Зеленским, которая должна состояться в пятницу.
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"Если Дональд Трамп не положит этому благой конец (в случае победы), Украина проиграет вчистую", — написал Дэвис.
Офицер выразил надежду, что на встрече Трамп сумеет убедить главу киевского режима в необходимости прекращения боевых действий для обеспечения Украине лучших условий, которые только возможны на сегодняшний день.
«

"Если этого не сделать, то, скорее всего, погибнут еще десятки тысяч его людей, и все равно наступит поражение", — считает аналитик.

В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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