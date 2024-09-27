https://ria.ru/20240927/tramp-1975059390.html

Стармер впервые провел встречу с Трампом, пишет Politico

Стармер впервые провел встречу с Трампом, пишет Politico - РИА Новости, 27.09.2024

Стармер впервые провел встречу с Трампом, пишет Politico

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в США для участия в Генассамблее ООН впервые лично встретился с Дональдом Трампом, однако не успел... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:06

2024-09-27T14:06

2024-09-27T14:06

в мире

великобритания

сша

дональд трамп

кир стармер

камала харрис

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в США для участия в Генассамблее ООН впервые лично встретился с Дональдом Трампом, однако не успел провести встречу с Камалой Харрис, несмотря на ранее изъявленное желание встретиться с обоими кандидатами в президенты США, сообщает в пятницу издание Politico. "По окончании встречи (с Трампом - ред.) Стармер направился в аэропорт, чтобы вернуться домой в Великобританию. Премьер-министр не смог договориться о времени для встречи с соперницей Трампа на выборах от демократов Камалой Харрис", - пишет издание. Как пишет СМИ, готовность Стармера провести встречу не с Харрис, а с Трампом свидетельствует о стремлении британского правительства лейбористов расположить к себе возможного будущего хозяина Белого дома. Во время двухчасового ужина в Trump Tower после выступления Стармера в ООН британский премьер и Трамп обсудили "давнюю дружбу между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами и важность дальнейшего развития сильного и прочного партнерства между" странами, сказано в статье. На встрече также присутствовал глава МИД Британии Дэвид Лэмми.

https://ria.ru/20240916/tramp-1973061954.html

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