https://ria.ru/20240927/tramp-1975059390.html
Стармер впервые провел встречу с Трампом, пишет Politico
Стармер впервые провел встречу с Трампом, пишет Politico - РИА Новости, 27.09.2024
Стармер впервые провел встречу с Трампом, пишет Politico
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в США для участия в Генассамблее ООН впервые лично встретился с Дональдом Трампом, однако не успел... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:06
2024-09-27T14:06
2024-09-27T14:06
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в США для участия в Генассамблее ООН впервые лично встретился с Дональдом Трампом, однако не успел провести встречу с Камалой Харрис, несмотря на ранее изъявленное желание встретиться с обоими кандидатами в президенты США, сообщает в пятницу издание Politico. "По окончании встречи (с Трампом - ред.) Стармер направился в аэропорт, чтобы вернуться домой в Великобританию. Премьер-министр не смог договориться о времени для встречи с соперницей Трампа на выборах от демократов Камалой Харрис", - пишет издание. Как пишет СМИ, готовность Стармера провести встречу не с Харрис, а с Трампом свидетельствует о стремлении британского правительства лейбористов расположить к себе возможного будущего хозяина Белого дома. Во время двухчасового ужина в Trump Tower после выступления Стармера в ООН британский премьер и Трамп обсудили "давнюю дружбу между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами и важность дальнейшего развития сильного и прочного партнерства между" странами, сказано в статье. На встрече также присутствовал глава МИД Британии Дэвид Лэмми.
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в мире, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, камала харрис, оон, генеральная ассамблея оон, politico
В мире, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Камала Харрис, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Politico
Стармер впервые провел встречу с Трампом, пишет Politico
Politico: Стармер впервые встретился с Трампом, но не смог встретиться с Харрис
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в США для участия в Генассамблее ООН впервые лично встретился с Дональдом Трампом, однако не успел провести встречу с Камалой Харрис, несмотря на ранее изъявленное желание встретиться с обоими кандидатами в президенты США, сообщает в пятницу издание Politico.
"По окончании встречи (с Трампом - ред.) Стармер направился в аэропорт, чтобы вернуться домой в Великобританию. Премьер-министр не смог договориться о времени для встречи с соперницей Трампа на выборах от демократов Камалой Харрис", - пишет издание.
Как пишет СМИ, готовность Стармера провести встречу не с Харрис, а с Трампом свидетельствует о стремлении британского правительства лейбористов расположить к себе возможного будущего хозяина Белого дома.
Во время двухчасового ужина в Trump Tower после выступления Стармера в ООН британский премьер и Трамп обсудили "давнюю дружбу между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами и важность дальнейшего развития сильного и прочного партнерства между" странами, сказано в статье. На встрече также присутствовал глава МИД Британии Дэвид Лэмми.