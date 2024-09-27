https://ria.ru/20240927/tikhokhodki-1975116059.html

В нацпарке "Русская Арктика" впервые нашли тихоходок

В нацпарке "Русская Арктика" впервые нашли тихоходок - РИА Новости, 27.09.2024

В нацпарке "Русская Арктика" впервые нашли тихоходок

На территории национального парка "Русская Арктика" обнаружили самых выносливых существ на Земле — тихоходок, сообщил РИА Новости директор нацпарка Александр... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:43

2024-09-27T16:43

2024-09-27T17:06

хорошие новости

национальный парк "русская арктика"

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На территории национального парка "Русская Арктика" обнаружили самых выносливых существ на Земле — тихоходок, сообщил РИА Новости директор нацпарка Александр Кирилов. "Тихоходки — это животные, которые живут везде, в том числе на Луне, поэтому мы понимали что они есть и в парке, и просто случайно в ходе исследования проб на микробиологию заметили, что в пробе есть в том числе тихоходки", — сказал собеседник агентства.По его словам, ученые собираются выяснить, к какому виду относятся найденные организмы. Кирилов не исключил, что находка может оказаться открытием нового вида тихоходок, поскольку до этого на Земле Франца-Иосифа нашли и описали ранее неизвестный науке вид комаров-звонцов. Тихоходки — микроскопические беспозвоночные размером около миллиметра, считаются самыми выносливыми существами на Земле. "Русская Арктика" — самая большая и северная из особо охраняемых природных территорий в России. Нацпарк основан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других. В 2016 году в его состав вошли территории заказника "Земля Франца Иосифа", а вместе с ними и самый северный участок суши Евразии — архипелаг Земля Франца-Иосифа.

https://ria.ru/20190808/1557302833.html

https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

национальный парк "русская арктика"