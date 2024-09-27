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В нацпарке "Русская Арктика" впервые нашли тихоходок - РИА Новости, 27.09.2024
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Хорошие новости
 
16:43 27.09.2024 (обновлено: 17:06 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tikhokhodki-1975116059.html
В нацпарке "Русская Арктика" впервые нашли тихоходок
В нацпарке "Русская Арктика" впервые нашли тихоходок - РИА Новости, 27.09.2024
В нацпарке "Русская Арктика" впервые нашли тихоходок
На территории национального парка "Русская Арктика" обнаружили самых выносливых существ на Земле — тихоходок, сообщил РИА Новости директор нацпарка Александр... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:43
2024-09-27T17:06
хорошие новости
национальный парк "русская арктика"
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На территории национального парка "Русская Арктика" обнаружили самых выносливых существ на Земле — тихоходок, сообщил РИА Новости директор нацпарка Александр Кирилов. "Тихоходки — это животные, которые живут везде, в том числе на Луне, поэтому мы понимали что они есть и в парке, и просто случайно в ходе исследования проб на микробиологию заметили, что в пробе есть в том числе тихоходки", — сказал собеседник агентства.По его словам, ученые собираются выяснить, к какому виду относятся найденные организмы. Кирилов не исключил, что находка может оказаться открытием нового вида тихоходок, поскольку до этого на Земле Франца-Иосифа нашли и описали ранее неизвестный науке вид комаров-звонцов. Тихоходки — микроскопические беспозвоночные размером около миллиметра, считаются самыми выносливыми существами на Земле. "Русская Арктика" — самая большая и северная из особо охраняемых природных территорий в России. Нацпарк основан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других. В 2016 году в его состав вошли территории заказника "Земля Франца Иосифа", а вместе с ними и самый северный участок суши Евразии — архипелаг Земля Франца-Иосифа.
https://ria.ru/20190808/1557302833.html
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национальный парк "русская арктика"
Хорошие новости, Национальный парк "Русская Арктика"
В нацпарке "Русская Арктика" впервые нашли тихоходок

В нацпарке "Русская Арктика" впервые нашли микроскопических тихоходок

© Национальный парк "Русская Арктика"Тихоходка на территории нацпарка "Русская Арктика". Кадр видео
Тихоходка на территории нацпарка Русская Арктика. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Национальный парк "Русская Арктика"
Тихоходка на территории нацпарка "Русская Арктика". Кадр видео
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На территории национального парка "Русская Арктика" обнаружили самых выносливых существ на Земле — тихоходок, сообщил РИА Новости директор нацпарка Александр Кирилов.
"Тихоходки — это животные, которые живут везде, в том числе на Луне, поэтому мы понимали что они есть и в парке, и просто случайно в ходе исследования проб на микробиологию заметили, что в пробе есть в том числе тихоходки", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, ученые собираются выяснить, к какому виду относятся найденные организмы. Кирилов не исключил, что находка может оказаться открытием нового вида тихоходок, поскольку до этого на Земле Франца-Иосифа нашли и описали ранее неизвестный науке вид комаров-звонцов.
Тихоходки — микроскопические беспозвоночные размером около миллиметра, считаются самыми выносливыми существами на Земле.
"Русская Арктика" — самая большая и северная из особо охраняемых природных территорий в России. Нацпарк основан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других. В 2016 году в его состав вошли территории заказника "Земля Франца Иосифа", а вместе с ними и самый северный участок суши Евразии — архипелаг Земля Франца-Иосифа.
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