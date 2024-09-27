https://ria.ru/20240927/tekhnologii-1975104239.html

Страны БРИКС будут сотрудничать в развитии ИИ, заявил Шадаев

Страны БРИКС будут сотрудничать в развитии ИИ, заявил Шадаев - РИА Новости, 27.09.2024

Страны БРИКС будут сотрудничать в развитии ИИ, заявил Шадаев

Страны БРИКС будут взаимодействовать в развитии цифровой инфраструктуры для доступности интернета, искусственного интеллекта, квантовых технологий, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:08

2024-09-27T16:08

2024-09-27T16:08

технологии

россия

максут шадаев

брикс

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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Страны БРИКС будут взаимодействовать в развитии цифровой инфраструктуры для доступности интернета, искусственного интеллекта, квантовых технологий, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. "Мы обсудили три направления сотрудничества, они обозначены как приоритетные. Это развитие цифровой инфраструктуры. Имеется в виду, прежде всего, обеспечение доступности интернета на удалённых территориях… Здесь ключевое - это развитие спутниковых технологий, потому что строить оптику можно, но это очень дорого и экономически не всегда эффективно. Многие страны говорили о важности развития низкоорбитальных группировок", - сказал Шадаев журналистам по итогам встречи министров связи стран БРИКС. Также, по словам российского министра, обсуждалась необходимость подключения школ к интернету, поскольку школы - это точки роста и основа повышения цифровой грамотности. Шадаев отметил, что в России этот вопрос решён: в 2022 году все школы были подключены к интернету. Небольшой процент имеют спутниковый доступ, остальные - скоростное подключение, в основном по оптоволоконному соединению. При этом министр подчеркнул важность не только хорошего интернета в школах, но и подготовленных преподавателей. Третье из обсужденных направлений, по информации Шадаева, - это искусственный интеллект. "Понятно, что это критическая технология, новый уровень конкурентной борьбы. Те страны, которые не имеют таких технологий, скорее всего, будут сильно ограничены в темпах развития. В России у нас две больших языковых модели, это очень хороший результат. В принципе хорошие наработки, мы активно их внедряем. Все договорились, что здесь нужно взаимодействовать, делиться наработками, знаниями", - пояснил он. Министр отметил, что отдельный вызов, связанный с искусственным интеллектом, - все, что касается защиты прав и свобод гражданина, поскольку новые возможности порождают новые риски, например, связанные с занятостью населения, раскрытием персональных данных и так далее. "Мы сегодня отдельно обсуждали, что действительно есть такие технологии, чуть более перспективные с точки зрения получения практических результатов. Это квантовые вычисления, квантовые криптографии, сенсоры. Это тоже новый технологический уклад. Здесь тоже мы договорились, что будем взаимодействовать", - добавил Шадаев.

https://ria.ru/20240711/briks-1959080473.html

https://ria.ru/20240829/drony-1969099469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, максут шадаев, брикс