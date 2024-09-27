https://ria.ru/20240927/tatarstan-1975033167.html

В Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества

В Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества - РИА Новости, 27.09.2024

В Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества

Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 2025 год в республике Годом защитника Отечества в рамках послания Государственному совету. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:25

2024-09-27T12:25

2024-09-27T12:25

республика татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 2025 год в республике Годом защитника Отечества в рамках послания Государственному совету. "В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества", - сказал Минниханов, обращаясь к парламенту республики с ежегодным посланием. Начиная свое выступление, глава Татарстана отметил, что тысячи жителей республики самоотверженно сражаются за безопасность и суверенитет нашего Отечества в ходе специальной военной операции. "С честью выполняя свой воинский долг, уверенно решая поставленные боевые задачи, наши воины проявляют мужество, стойкость и героизм", - подчеркнул он. Минниханов искренне поблагодарил присутствующих на оглашении послания защитников Родины. "Мы уверены: Победа будет за нами, наши герои вернутся домой. Мы должны создать все необходимые условия для возвращения их к мирной жизни. Это потребует решения целого комплекса вопросов, прежде всего, по социализации и реабилитации ветеранов СВО, их трудоустройству, незамедлительному оказанию всех мер поддержки", - заявил руководитель республики. В эту работу, по его словам, должны быть вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, предприятия и организации республики, а также созданная в этом году Ассоциация ветеранов СВО и другие общественные организации. Минниханов просил депутатский корпус также активно включиться в эту работу, в том числе в части разработки соответствующих законодательных инициатив. Глава республики представил свое послание Государственному совету региона в рамках второго заседания Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва. Оглашение состоялось в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева.

https://ria.ru/20240927/minnikhanov-1974963699.html

https://ria.ru/20240925/tatarstan-1974541123.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов