https://ria.ru/20240927/tatarstan-1975033167.html
В Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества
В Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества - РИА Новости, 27.09.2024
В Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества
Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 2025 год в республике Годом защитника Отечества в рамках послания Государственному совету. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:25
2024-09-27T12:25
2024-09-27T12:25
республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 2025 год в республике Годом защитника Отечества в рамках послания Государственному совету. "В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества", - сказал Минниханов, обращаясь к парламенту республики с ежегодным посланием. Начиная свое выступление, глава Татарстана отметил, что тысячи жителей республики самоотверженно сражаются за безопасность и суверенитет нашего Отечества в ходе специальной военной операции. "С честью выполняя свой воинский долг, уверенно решая поставленные боевые задачи, наши воины проявляют мужество, стойкость и героизм", - подчеркнул он. Минниханов искренне поблагодарил присутствующих на оглашении послания защитников Родины. "Мы уверены: Победа будет за нами, наши герои вернутся домой. Мы должны создать все необходимые условия для возвращения их к мирной жизни. Это потребует решения целого комплекса вопросов, прежде всего, по социализации и реабилитации ветеранов СВО, их трудоустройству, незамедлительному оказанию всех мер поддержки", - заявил руководитель республики. В эту работу, по его словам, должны быть вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, предприятия и организации республики, а также созданная в этом году Ассоциация ветеранов СВО и другие общественные организации. Минниханов просил депутатский корпус также активно включиться в эту работу, в том числе в части разработки соответствующих законодательных инициатив. Глава республики представил свое послание Государственному совету региона в рамках второго заседания Государственного совета Республики Татарстан седьмого созыва. Оглашение состоялось в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева.
https://ria.ru/20240927/minnikhanov-1974963699.html
https://ria.ru/20240925/tatarstan-1974541123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 2025 год в республике Годом защитника Отечества в рамках послания Государственному совету.
"В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества", - сказал Минниханов, обращаясь к парламенту республики с ежегодным посланием.
Начиная свое выступление, глава Татарстана отметил, что тысячи жителей республики самоотверженно сражаются за безопасность и суверенитет нашего Отечества в ходе специальной военной операции.
"С честью выполняя свой воинский долг, уверенно решая поставленные боевые задачи, наши воины проявляют мужество, стойкость и героизм", - подчеркнул он.
Минниханов искренне поблагодарил присутствующих на оглашении послания защитников Родины.
"Мы уверены: Победа будет за нами, наши герои вернутся домой. Мы должны создать все необходимые условия для возвращения их к мирной жизни. Это потребует решения целого комплекса вопросов, прежде всего, по социализации и реабилитации ветеранов СВО, их трудоустройству, незамедлительному оказанию всех мер поддержки", - заявил руководитель республики.
В эту работу, по его словам, должны быть вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, предприятия и организации республики, а также созданная в этом году Ассоциация ветеранов СВО и другие общественные организации. Минниханов просил депутатский корпус также активно включиться в эту работу, в том числе в части разработки соответствующих законодательных инициатив.
Глава республики представил свое послание Государственному совету региона в рамках второго заседания Государственного совета Республики Татарстан
седьмого созыва. Оглашение состоялось в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева.