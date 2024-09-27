https://ria.ru/20240927/svo-1975179324.html

Цивилева обсудила меры поддержки участников СВО с кировским губернатором

Цивилева обсудила меры поддержки участников СВО с кировским губернатором - РИА Новости, 27.09.2024

Цивилева обсудила меры поддержки участников СВО с кировским губернатором

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева и губернатор Кировской области Александр Соколов обсудили меры поддержки участников... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T21:16

2024-09-27T21:16

2024-09-27T21:16

кировская область

кировская область

россия

общество

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева и губернатор Кировской области Александр Соколов обсудили меры поддержки участников спецоперации и их семей, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кировской области большое внимание уделяют героям специальной военной операции и их семьям. Многие меры поддержки дорабатывают на основе их замечаний. Кроме того, налажено взаимодействие правительства с региональным филиалом фонда "Защитники Отечества", многое сделано для удобства нашей работы и взаимодействия с ветеранами", - приводятся в сообщении слова Цивилевой. Она назвала большим достижением открытие в регионе семейного Центра реабилитации для защитников Отечества. "Это важный шаг на пути к формированию комплексного подхода к восстановлению. При поддержке близкого любимого человека оно проходит гораздо эффективнее и быстрее. Будем транслировать опыт Кировской области в другие регионы", - сказала Цивилева. В рамках рабочей встречи с губернатором Кировской области замминистра обороны РФ обсудила действующие меры поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Глава региона рассказал, что с мая 2022 года в Кировской области поэтапно вводятся социальные гарантии, льготы, компенсации, исходя из запросов членов семей военнослужащих. На сегодня в регионе введено 39 мер социальной поддержки для участников СВО. Все они обсуждались с родными и близкими воинов. "Главная задача – помочь нашим защитникам, поддержать их семьи. Поэтому с первых дней спецоперации мы на постоянной связи с членами семей воинов, встречаемся, обсуждаем, чем мы можем им помочь и на основе их пожеланий формируем региональные меры поддержки. Только вчера мы приняли новую меру поддержки — ветераны боевых действий, получившие инвалидность в ходе СВО, смогут бесплатно обучиться вождению адаптированных автомобилей. Наши защитники, вернувшиеся с зоны проведения СВО, на очередной из встреч рассказали, что такая мера была бы очень полезной. И наш долг оказать им всю необходимую помощь", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Среди региональных мер поддержки — компенсация взноса на капремонт, возмещение расходов, связанных с обеспечением и доставкой дров, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, оплата санаторно-курортного лечения военнослужащим и их родным, компенсация стоимости питания в колледжах и техникумах, бесплатный проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. В регионе с участниками СВО и членами их семей заключаются социальные военные контракты, на основании которых бойцам и их семьям предоставляется финансовая, социальная, медицинская помощь, оказывается содействие в трудоустройстве. По этому контракту семья может оформить все меры поддержки в одном месте — в фонде "Защитники Отечества". На сегодняшний день заключено около 19 тысяч социальных контрактов.

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кировская область, россия, общество, александр соколов