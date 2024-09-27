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ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 27.09.2024 (обновлено: 14:23 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/svo-1975063877.html
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:19
2024-09-27T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, противник потерял более 70 человек, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Также ВС РФ нанесли удары по скоплению резервов 10 украинских бригад в районах 16 населенных пунктов Сумской области.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВС России отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, противник потерял более 70 человек, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Также ВС РФ нанесли удары по скоплению резервов 10 украинских бригад в районах 16 населенных пунктов Сумской области.
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