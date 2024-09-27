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Бойцы "Севера" отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
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14:06 27.09.2024 (обновлено: 14:16 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/svo-1975059549.html
Бойцы "Севера" отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
Бойцы "Севера" отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в направлении Любимовки и Плехово в Курской области, противник потерял до 30 человек, один сдался в плен,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:06
2024-09-27T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в направлении Любимовки и Плехово в Курской области, противник потерял до 30 человек, один сдался в плен, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области .Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
https://ria.ru/20240927/svo-1975061123.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Бойцы "Севера" отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" отразили пять контратак ВСУ в Курской области за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в направлении Любимовки и Плехово в Курской области, противник потерял до 30 человек, один сдался в плен, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области .
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Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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