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Программа строительства жилья в Вологодской области выполнена на 110,5% - РИА Новости, 27.09.2024
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Вологодская область
 
17:03 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/stroitelstvj-1975122033.html
Программа строительства жилья в Вологодской области выполнена на 110,5%
Программа строительства жилья в Вологодской области выполнена на 110,5% - РИА Новости, 27.09.2024
Программа строительства жилья в Вологодской области выполнена на 110,5%
В Вологодской области выполнили программу жилищного строительства на 110,5% от плана на 2024 год, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:03
2024-09-27T17:03
вологодская область
георгий филимонов
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Вологодской области выполнили программу жилищного строительства на 110,5% от плана на 2024 год, сообщает пресс-служба губернатора региона. "С января по август текущего года в Вологодской области введено 486,02 тысячи квадратных метров жилья. Это значит, что программа жилищного строительства перевыполнена на 10,5% от плана на 2024 год", – цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Он добавил, что по мнению специалистов, плановое значение показателя достигнет 612 тысяч квадратных метров, что составит 139%. На Вологодчине действует региональный проект "Жилье" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект устанавливает объем строительства и ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Об этом было заключено соглашение между Вологодской областью и Минстроем РФ.
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георгий филимонов, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье
Вологодская область, Георгий Филимонов, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Жилье

Программа строительства жилья в Вологодской области выполнена на 110,5%

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Вологодской области выполнили программу жилищного строительства на 110,5% от плана на 2024 год, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"С января по август текущего года в Вологодской области введено 486,02 тысячи квадратных метров жилья. Это значит, что программа жилищного строительства перевыполнена на 10,5% от плана на 2024 год", – цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Он добавил, что по мнению специалистов, плановое значение показателя достигнет 612 тысяч квадратных метров, что составит 139%.
На Вологодчине действует региональный проект "Жилье" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Проект устанавливает объем строительства и ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Об этом было заключено соглашение между Вологодской областью и Минстроем РФ.
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