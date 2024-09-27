https://ria.ru/20240927/stroitelstvj-1975122033.html

Программа строительства жилья в Вологодской области выполнена на 110,5%

Программа строительства жилья в Вологодской области выполнена на 110,5% - РИА Новости, 27.09.2024

Программа строительства жилья в Вологодской области выполнена на 110,5%

В Вологодской области выполнили программу жилищного строительства на 110,5% от плана на 2024 год, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:03

2024-09-27T17:03

2024-09-27T17:03

вологодская область

георгий филимонов

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Вологодской области выполнили программу жилищного строительства на 110,5% от плана на 2024 год, сообщает пресс-служба губернатора региона. "С января по август текущего года в Вологодской области введено 486,02 тысячи квадратных метров жилья. Это значит, что программа жилищного строительства перевыполнена на 10,5% от плана на 2024 год", – цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Он добавил, что по мнению специалистов, плановое значение показателя достигнет 612 тысяч квадратных метров, что составит 139%. На Вологодчине действует региональный проект "Жилье" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект устанавливает объем строительства и ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Об этом было заключено соглашение между Вологодской областью и Минстроем РФ.

https://ria.ru/20240925/deputaty-1974658606.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье