https://ria.ru/20240927/ssha-1975125438.html

США выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

США выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024

США выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

США продолжают настаивать на возможности и необходимости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке посредством переговоров, заявил глава минобороны США Ллойд... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:18

2024-09-27T17:18

2024-09-27T17:18

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сша

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США продолжают настаивать на возможности и необходимости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке посредством переговоров, заявил глава минобороны США Ллойд Остин. "Мы бы надеялись не стать свидетелями наземного вторжения, поскольку, если это произойдет, существует шанс того, что конфликт расширится до регионального уровня. Поэтому мы думаем, что ...лучшим выходом должно стать дипломатическое урегулирование", - заявил глава Пентагона в интервью телеканалу CNN. Ранее в среду США заявили, что проект соглашения о перемирии находится на финальной стадии, однако канцелярия премьер-министра Израиля Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что премьер даже не отреагировал на предложения США и Франции. Позднее Нетаньяху заявил, что переговорщики Израиля в четверг обсудили предложение США по прекращению огня в Ливане и продолжат встречи в ближайшие дни. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.

https://ria.ru/20240807/ssha-1964536082.html

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в мире, сша, ливан, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024