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США выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024
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17:18 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ssha-1975125438.html
США выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке
США выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024
США выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке
США продолжают настаивать на возможности и необходимости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке посредством переговоров, заявил глава минобороны США Ллойд... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:18
2024-09-27T17:18
в мире
сша
ливан
израиль
ллойд остин
министерство обороны сша
хезболла
оон
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США продолжают настаивать на возможности и необходимости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке посредством переговоров, заявил глава минобороны США Ллойд Остин. "Мы бы надеялись не стать свидетелями наземного вторжения, поскольку, если это произойдет, существует шанс того, что конфликт расширится до регионального уровня. Поэтому мы думаем, что ...лучшим выходом должно стать дипломатическое урегулирование", - заявил глава Пентагона в интервью телеканалу CNN. Ранее в среду США заявили, что проект соглашения о перемирии находится на финальной стадии, однако канцелярия премьер-министра Израиля Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что премьер даже не отреагировал на предложения США и Франции. Позднее Нетаньяху заявил, что переговорщики Израиля в четверг обсудили предложение США по прекращению огня в Ливане и продолжат встречи в ближайшие дни. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
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в мире, сша, ливан, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Ливан, Израиль, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке

Остин: США настаивают на необходимости переговоров по Ближнему Востоку

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США продолжают настаивать на возможности и необходимости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке посредством переговоров, заявил глава минобороны США Ллойд Остин.
"Мы бы надеялись не стать свидетелями наземного вторжения, поскольку, если это произойдет, существует шанс того, что конфликт расширится до регионального уровня. Поэтому мы думаем, что ...лучшим выходом должно стать дипломатическое урегулирование", - заявил глава Пентагона в интервью телеканалу CNN.
Ранее в среду США заявили, что проект соглашения о перемирии находится на финальной стадии, однако канцелярия премьер-министра Израиля Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что премьер даже не отреагировал на предложения США и Франции. Позднее Нетаньяху заявил, что переговорщики Израиля в четверг обсудили предложение США по прекращению огня в Ливане и продолжат встречи в ближайшие дни.
Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
По последней официальной информации ливанских властей, с начала израильских бомбардировок Ливана с октября прошлого года погибли 1 540 человек, из них около 700 - за последние четыре дня. Ранения получили более 5 тысяч мирных жителей.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке
7 августа, 01:00
 
В миреСШАЛиванИзраильЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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