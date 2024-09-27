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В США предъявили обвинения иранцам по делу о хакерской атаке на штаб Трампа

В США предъявили обвинения иранцам по делу о хакерской атаке на штаб Трампа - РИА Новости, 27.09.2024

В США предъявили обвинения иранцам по делу о хакерской атаке на штаб Трампа

Коллегия присяжных в США предъявила обвинения нескольким гражданам Ирана по делу о хакерской атаке на предвыборный штаб кандидата на пост главы государства от... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:18

2024-09-27T13:18

2024-09-27T13:18

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Коллегия присяжных в США предъявила обвинения нескольким гражданам Ирана по делу о хакерской атаке на предвыборный штаб кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника. "Большое жюри присяжных предъявило нескольким иранцам обвинения, связанные с хакерской атакой, направленной на президентскую кампанию Дональда Трампа в 2024 году", - говорится в материале издания. Как отмечает Politico, имена обвиняемых и статьи, по которым их собираются судить, пока неизвестны. Ранее спецслужбы США опубликовали совместное заявление, в котором выступили с утверждением, что летом иранские хакеры похитили внутренние документы у избирательного штаба Трампа и разослали их СМИ, а также лицам, связанным с действующим американским президентом Джо Байденом. Трамп ранее попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы" в адрес действующих и бывших президентов США. Во вторник штаб Трампа заявил, что разведка США предупредила о возможных угрозах в его адрес со стороны Ирана, а также о том, что число подобных угрозы растет в последние месяцы. Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их. Кандидат в президенты США подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на данные разведки США, что Вашингтон подозревает Тегеран в якобы попытках повлиять на выборы в США.

https://ria.ru/20240823/hakery-1968060755.html

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в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, politico