"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США
American Thinker: план Зеленского может привести к масштабной войне в Европе
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы", предложенный Владимиром Зеленским, может привести к масштабной войне в Европе с участием США, заявил аналитик и бывший американский военный Роберт Магиннис в статье, опубликованной в американском онлайн-журнале American Thinker.
Как утверждает Магиннис, главным пунктом плана Зеленского является получение одобрения администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории России.
В случае, если в США одобрят план Зеленского, это приведет к резкой эскалации конфликта, считает Магиннис.
"Расширение масштабов конфликта между Россией и Украиной никогда не должно было произойти, однако из-за должностных преступлений Байдена и Харрис мы оказались в очень серьезной ситуации... Если Байден и Харрис одобрят "план победы" Зеленского, который, вероятно, включает нанесение ударов вглубь территории России по ключевым объектам, тогда масштабы конфликта резко увеличатся прямо перед осенними выборами в США", - пишет Магиннис.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
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