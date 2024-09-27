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"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США - РИА Новости, 27.09.2024
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12:11 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ssha-1975030467.html
"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США
"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США - РИА Новости, 27.09.2024
"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США
Так называемый "план победы", предложенный Владимиром Зеленским, может привести к масштабной войне в Европе с участием США, заявил аналитик и бывший... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:11
2024-09-27T12:11
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы", предложенный Владимиром Зеленским, может привести к масштабной войне в Европе с участием США, заявил аналитик и бывший американский военный Роберт Магиннис в статье, опубликованной в американском онлайн-журнале American Thinker. "Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Америку, чтобы продать свой план победы над Россией, который, в случае его принятия, может привести к масштабной войне в Европе с вовлечением в неё США", - говорится в статье. Как утверждает Магиннис, главным пунктом плана Зеленского является получение одобрения администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. В случае, если в США одобрят план Зеленского, это приведет к резкой эскалации конфликта, считает Магиннис. "Расширение масштабов конфликта между Россией и Украиной никогда не должно было произойти, однако из-за должностных преступлений Байдена и Харрис мы оказались в очень серьезной ситуации... Если Байден и Харрис одобрят "план победы" Зеленского, который, вероятно, включает нанесение ударов вглубь территории России по ключевым объектам, тогда масштабы конфликта резко увеличатся прямо перед осенними выборами в США", - пишет Магиннис. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
https://ria.ru/20240926/at-1974942677.html
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в мире, россия, сша, европа, владимир зеленский, джо байден, камала харрис
В мире, Россия, США, Европа, Владимир Зеленский, Джо Байден, Камала Харрис
"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США

American Thinker: план Зеленского может привести к масштабной войне в Европе

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы", предложенный Владимиром Зеленским, может привести к масштабной войне в Европе с участием США, заявил аналитик и бывший американский военный Роберт Магиннис в статье, опубликованной в американском онлайн-журнале American Thinker.
"Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Америку, чтобы продать свой план победы над Россией, который, в случае его принятия, может привести к масштабной войне в Европе с вовлечением в неё США", - говорится в статье.
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Как утверждает Магиннис, главным пунктом плана Зеленского является получение одобрения администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории России.
В случае, если в США одобрят план Зеленского, это приведет к резкой эскалации конфликта, считает Магиннис.
"Расширение масштабов конфликта между Россией и Украиной никогда не должно было произойти, однако из-за должностных преступлений Байдена и Харрис мы оказались в очень серьезной ситуации... Если Байден и Харрис одобрят "план победы" Зеленского, который, вероятно, включает нанесение ударов вглубь территории России по ключевым объектам, тогда масштабы конфликта резко увеличатся прямо перед осенними выборами в США", - пишет Магиннис.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
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