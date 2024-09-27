https://ria.ru/20240927/ssha-1975030467.html

"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США

"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США - РИА Новости, 27.09.2024

"План победы" Зеленского может привести к войне в Европе, заявили в США

Так называемый "план победы", предложенный Владимиром Зеленским, может привести к масштабной войне в Европе с участием США, заявил аналитик и бывший... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:11

2024-09-27T12:11

2024-09-27T12:11

в мире

россия

сша

европа

владимир зеленский

джо байден

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_0:1:3020:1700_1920x0_80_0_0_910136bcd13246f6767200f76d9e2ff0.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Так называемый "план победы", предложенный Владимиром Зеленским, может привести к масштабной войне в Европе с участием США, заявил аналитик и бывший американский военный Роберт Магиннис в статье, опубликованной в американском онлайн-журнале American Thinker. "Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Америку, чтобы продать свой план победы над Россией, который, в случае его принятия, может привести к масштабной войне в Европе с вовлечением в неё США", - говорится в статье. Как утверждает Магиннис, главным пунктом плана Зеленского является получение одобрения администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. В случае, если в США одобрят план Зеленского, это приведет к резкой эскалации конфликта, считает Магиннис. "Расширение масштабов конфликта между Россией и Украиной никогда не должно было произойти, однако из-за должностных преступлений Байдена и Харрис мы оказались в очень серьезной ситуации... Если Байден и Харрис одобрят "план победы" Зеленского, который, вероятно, включает нанесение ударов вглубь территории России по ключевым объектам, тогда масштабы конфликта резко увеличатся прямо перед осенними выборами в США", - пишет Магиннис. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Песков подчеркивал, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.

https://ria.ru/20240926/at-1974942677.html

https://ria.ru/20240927/bayden-1975009786.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, европа, владимир зеленский, джо байден, камала харрис