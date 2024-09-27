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Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов - РИА Новости, 27.09.2024
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15:48 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/sobyanin-1975095470.html
Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов
Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов - РИА Новости, 27.09.2024
Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов
Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:48
2024-09-27T15:48
экономика
ярославская область
калужская область
россия
сергей собянин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый Центральный транспортный узел, который будет развиваться", - сказал Собянин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя". В конце марта вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что маршруты МЦД будут продлены до 11 регионов Центрального транспортного узла. Подготовка подходов к реализации продления МЦД, разработка технико-экономического обоснования и оценка необходимых вложений в этот проект шли уже на тот момент.
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экономика, ярославская область, калужская область, россия, сергей собянин, марат хуснуллин
Экономика, Ярославская область, Калужская область, Россия, Сергей Собянин, Марат Хуснуллин
Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов

Собянин: МЦД продлят до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМЦД в Москве
МЦД в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МЦД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый Центральный транспортный узел, который будет развиваться", - сказал Собянин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
В конце марта вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что маршруты МЦД будут продлены до 11 регионов Центрального транспортного узла. Подготовка подходов к реализации продления МЦД, разработка технико-экономического обоснования и оценка необходимых вложений в этот проект шли уже на тот момент.
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ЭкономикаЯрославская областьКалужская областьРоссияСергей СобянинМарат Хуснуллин
 
 
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