https://ria.ru/20240927/sobyanin-1975071901.html

Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили

Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили - РИА Новости, 27.09.2024

Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам продавать дизельные автомобили и пересаживаться на электрические. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:43

2024-09-27T14:43

2024-09-27T14:43

авто

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам продавать дизельные автомобили и пересаживаться на электрические. "Переводя городской транспорт на электричество, мы, конечно, сегодня уже стимулируем всех переходить, пересаживаться на электромобили. Но для этого нужно, конечно, помимо китайских электромобилей, свои электромобили производить. Это проект, над которым мы тоже работем", - сказал Собянин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя". Он добавил, что сам уже тоже ездит на электроавтомобилях, но пока не всегда. Отвечая на вопрос модератора о том, продавать ли ей свой дизельный автомобиль, мэр ответил: "Продавайте".

https://ria.ru/20240705/taksi-1957790056.html

москва

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авто, москва, сергей собянин