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Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили - РИА Новости, 27.09.2024
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14:43 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/sobyanin-1975071901.html
Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили
Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили - РИА Новости, 27.09.2024
Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам продавать дизельные автомобили и пересаживаться на электрические. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:43
2024-09-27T14:43
авто
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам продавать дизельные автомобили и пересаживаться на электрические. "Переводя городской транспорт на электричество, мы, конечно, сегодня уже стимулируем всех переходить, пересаживаться на электромобили. Но для этого нужно, конечно, помимо китайских электромобилей, свои электромобили производить. Это проект, над которым мы тоже работем", - сказал Собянин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя". Он добавил, что сам уже тоже ездит на электроавтомобилях, но пока не всегда. Отвечая на вопрос модератора о том, продавать ли ей свой дизельный автомобиль, мэр ответил: "Продавайте".
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авто, москва, сергей собянин
Авто, Москва, Сергей Собянин
Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили

Собянин: продавайте дизельные автомобили и пересаживайтесь на электрические

© iStock.com / Marcus LindstromЭлектромобили на зарядной станции
Электромобили на зарядной станции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© iStock.com / Marcus Lindstrom
Электромобили на зарядной станции . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам продавать дизельные автомобили и пересаживаться на электрические.
"Переводя городской транспорт на электричество, мы, конечно, сегодня уже стимулируем всех переходить, пересаживаться на электромобили. Но для этого нужно, конечно, помимо китайских электромобилей, свои электромобили производить. Это проект, над которым мы тоже работем", - сказал Собянин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
Он добавил, что сам уже тоже ездит на электроавтомобилях, но пока не всегда.
Отвечая на вопрос модератора о том, продавать ли ей свой дизельный автомобиль, мэр ответил: "Продавайте".
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