Биография Мэгги Смит

Британская актриса Мэгги Смит (полное имя Маргарет Натали Смит/ Margaret Natalie Smith) родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде, Эссекс, Англия в семье профессора медицины и секретарши, кроме нее в семействе уже было два старших сына-близнеца.Когда Мэгги исполнилось 4 года, семья переехала в Оксфорд, где ее отец получил место патологоанатома в Оксфордском университете.Училась в Оксфордской средней школе, окончила факультет драмы Оксфордского университета, где состоялся ее сценический дебют. В 1952 году состоялось первое выступление Мэгги Смит на профессиональной сцене (Виола в "Двенадцатой ночи" Шекспира).Первой работой в кино для актрисы стала роль в небольшом эпизоде в фильме "Ребенок в доме" (Child in the House, 1956). В том же году она играла в комедийном ревю на Бродвее "Новые лица" (New Faces, 1956).С 1959 года Мегги Смит начала выступать на сцене лондонского театра Олд Вик, играла в Королевском шекспировском театре. В 1963 году успехом актрисы стала роль Дездемоны в спектакле "Отелло" в Национальном театре, где она играла в паре с Лоуренсом Оливье.Свои первые премии Смит получала буквально каждый год: London Evening Standard Award в 1962 году в номинации "Лучшая актриса", премия Variety Club Award (1963) в номинации "Лучшая актриса", номинации на премии "Золотой глобус" в 1964 и в 1966 годах и др.В 1974 году и в начале 1980-х годов Мэгги Смит выступала на канадской сцене, где играла в шекспировских пьесах, в "Трех сестрах" Антона Чехова и в современном репертуаре.В 1970 году Смит получила свой первый "Оскар" за главную роль в фильме "Расцвет мисс Джин Броуди" (The Prime of Miss Jean Brodie, 1969). Второй "Оскар" она получила в 1979 году за роль второго плана в фильме "Калифорнийский номер" (California Suite, 1978).Мэгги Смит завоевала любовь зрителей острохарактерными ролями в экранизациях романов Агаты Кристи "Смерть на Ниле" (Death on the Nile, 1978) и "Зло под солнцем" (Evil Under the Sun, 1982), киносказке "Таинственный сад" (The Secret Garden, 1993), драме "Площадь Вашингтона" (Washington Square, 1997), мелодраме "Комната с видом" (A Room with a View, 1986).В 1990-е актриса расширила свое амплуа, сыграв настоятельницу в комедии Вупи Голдберг "Действуй, сестра" (Sister Act, 1992) и "Действуй, сестра 2" (Sister Act 2: Back in the Habit, 1993).Мэгги Смит сыграла Минерву МакГонагалл в экранизации серии романов о Гарри Поттере (2001-2011). Роль строгого профессора принесла актрисе всемирную известность и среди молодого поколения. Во время съемок шестого сезона у актрисы было диагностировано онкологическое заболевание, с которым она успешно боролась до недавнего времени.В 2010-2014 годах Смит снималась в телевизионном сериале "Аббатство Даунтон" (Downtown Abbey), за роль в котором в 2013 году получила "Золотой глобус" как "лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ".Именно по фильмам о Гарри Поттере и "Аббатство Даунтон", где она сыграла строгую, харизматичную преподавательницу школы волшебства и вдовствующую графиню актрису знает современный зритель. Эти роли пришли к ней, когда Мэгги разменяла восьмой десяток.Мэгги Смит является обладательницей двух "Оскаров", семи премий "BAFTA", трех премий "Золотой глобус", трех премий "Эмми", премии “Тони”, премии Гильдии киноактеров США и многих других.В 1994 году актриса была включена в Актерский зал славы США.В 1989 году Мэгги Смит была удостоена дворянского титула дамы-командора Британской империи.Мэгги Смит была дважды замужем. Ее первым мужем был актер Роберт Стивенс. В браке родились два сына — Тоби Стивенс и Крис Ларкин, оба стали актерами. Если старшего в основном знает только британский театральный зритель, то младший снялся в большом количестве кинофильмов и сериалов. В 1975 году супруги развелись, и в том же году актриса вышла замуж за писателя Беверли Кросса, который скончался в 1998 году.В 2023 году 88-летняя актриса снялась в рекламной кампании испанского бренда модной одежды, став приглашенной звездой фотосессии.27 сентября 2024 года газета The Guardian и телеканал Sky News со ссылкой на сыновей Мэгги Смит сообщили о ее смерти, причина которой не разглашается. Звезда кинематографа умерла в возрасте 89 лет в лондонской больнице Челси и Вестминстера в окружении семьи.Последней ролью актрисы стала главная роль в фильме “Клуб чудес” (драмы о паломничестве женщины из Ирландии в священный французский город Лурд).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

