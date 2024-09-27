Рейтинг@Mail.ru
Вопрос прав закарпатских венгров на Украине стоит на месте, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/siyyarto-1974970073.html
Вопрос прав закарпатских венгров на Украине стоит на месте, заявил Сийярто
Вопрос прав закарпатских венгров на Украине стоит на месте, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.09.2024
Вопрос прав закарпатских венгров на Украине стоит на месте, заявил Сийярто
Особых подвижек по решению проблем с правами закарпатских венгров нет, шаги Киева Будапешт не может считать удовлетворительными, сообщил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:04
2024-09-27T03:04
украина
киев
венгрия
петер сийярто
виктор орбан
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929609425_0:248:3071:1975_1920x0_80_0_0_e6c8e45d9e954e62b2cb3a6409684126.jpg
ООН, 27 сен – РИА Новости. Особых подвижек по решению проблем с правами закарпатских венгров нет, шаги Киева Будапешт не может считать удовлетворительными, сообщил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины, а без стратегического документа с обсуждением конкретных итогов такого шага серьезно говорить о вступлении Киева в сообщество невозможно. По его словам, Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли какие-либо подвижки в области прав венгерского меньшинства, Сийярто ответил "не совсем". "У нас есть четкие ожидания в отношении этого... Наш призыв очень прост — вернитесь к тому, что было в 2015 году. Любое ущемление прав национальных меньшинств неприемлемо. С 2015 года права венгерского национального меньшинства неоднократно нарушались и ущемлялись, и мы не можем с этим смириться", – сказал собеседник агентства на полях Генассамблеи ООН. "Было сделано около десяти шагов в неправильном направлении, и они сделали один шаг в правильном направлении. Как мы можем назвать это удовлетворительным?" – задался вопросом Сийярто.
https://ria.ru/20240821/rada-1967551188.html
https://ria.ru/20240905/voenkomat-1970916384.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929609425_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_d5ff02bbb204e6b06337e628f8b3d5b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Украина, Киев, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Вопрос прав закарпатских венгров на Украине стоит на месте, заявил Сийярто

Сийярто: подвижек в решении вопроса прав закарпатских венгров на Украине нет

© AP Photo / Denes ErdosЛюди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен – РИА Новости. Особых подвижек по решению проблем с правами закарпатских венгров нет, шаги Киева Будапешт не может считать удовлетворительными, сообщил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины, а без стратегического документа с обсуждением конкретных итогов такого шага серьезно говорить о вступлении Киева в сообщество невозможно. По его словам, Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Рада разрешила принудительно отбирать земли под ОПК в Закарпатье
21 августа, 14:09
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли какие-либо подвижки в области прав венгерского меньшинства, Сийярто ответил "не совсем".
"У нас есть четкие ожидания в отношении этого... Наш призыв очень прост — вернитесь к тому, что было в 2015 году. Любое ущемление прав национальных меньшинств неприемлемо. С 2015 года права венгерского национального меньшинства неоднократно нарушались и ущемлялись, и мы не можем с этим смириться", – сказал собеседник агентства на полях Генассамблеи ООН.
"Было сделано около десяти шагов в неправильном направлении, и они сделали один шаг в правильном направлении. Как мы можем назвать это удовлетворительным?" – задался вопросом Сийярто.
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Закарпатье сотрудники военкомата забили насмерть мобилизованного
5 сентября, 20:12
 
УкраинаКиевВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала