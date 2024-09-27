Вопрос прав закарпатских венгров на Украине стоит на месте, заявил Сийярто
Сийярто: подвижек в решении вопроса прав закарпатских венгров на Украине нет
© AP Photo / Denes ErdosЛюди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины
© AP Photo / Denes Erdos
Люди гуляют по центру города Беречево в Закарпатской области Украины. Архивное фото
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ООН, 27 сен – РИА Новости. Особых подвижек по решению проблем с правами закарпатских венгров нет, шаги Киева Будапешт не может считать удовлетворительными, сообщил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины, а без стратегического документа с обсуждением конкретных итогов такого шага серьезно говорить о вступлении Киева в сообщество невозможно. По его словам, Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм.
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Отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли какие-либо подвижки в области прав венгерского меньшинства, Сийярто ответил "не совсем".
"У нас есть четкие ожидания в отношении этого... Наш призыв очень прост — вернитесь к тому, что было в 2015 году. Любое ущемление прав национальных меньшинств неприемлемо. С 2015 года права венгерского национального меньшинства неоднократно нарушались и ущемлялись, и мы не можем с этим смириться", – сказал собеседник агентства на полях Генассамблеи ООН.
"Было сделано около десяти шагов в неправильном направлении, и они сделали один шаг в правильном направлении. Как мы можем назвать это удовлетворительным?" – задался вопросом Сийярто.
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