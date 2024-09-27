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Социальной сети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 27.09.2024
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17:45 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/shtraf-1975139278.html
Социальной сети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей
Социальной сети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 27.09.2024
Социальной сети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей
Социальной сети Discord грозит штраф до 4 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:45
2024-09-27T17:45
общество
технологии
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Социальной сети Discord грозит штраф до 4 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. "В Таганский суд Москвы поступил протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ", - сказано в картотеке суда. Суд рассмотрит протокол 30 сентября. Санкция статьи предусматривает штраф до 4 миллионов рублей. Соцсеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
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общество, технологии, москва
Общество, Технологии, Москва
Социальной сети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей

Социальной сети Discord грозит штраф за неудаление запрещенной информации

© AP Photo / Jeff ChiuСтенд Discord на конференции разработчиков игр
Стенд Discord на конференции разработчиков игр - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
Стенд Discord на конференции разработчиков игр. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Социальной сети Discord грозит штраф до 4 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.
"В Таганский суд Москвы поступил протокол по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ", - сказано в картотеке суда.
Суд рассмотрит протокол 30 сентября.
Санкция статьи предусматривает штраф до 4 миллионов рублей.
Соцсеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
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