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Сев озимых в Липецкой области подходит к концу - РИА Новости, 27.09.2024
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Липецкая область
 
13:45 27.09.2024 (обновлено: 15:52 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/sev-1975052912.html
Сев озимых в Липецкой области подходит к концу
Сев озимых в Липецкой области подходит к концу - РИА Новости, 27.09.2024
Сев озимых в Липецкой области подходит к концу
В Липецкой области завершается сев озимых культур; рожью, пшеницей и рапсом засеяно 270 тысяч гектаров из 340 тысяч запланированных, сообщил глава региона Игорь РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:45
2024-09-27T15:52
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. В Липецкой области завершается сев озимых культур; рожью, пшеницей и рапсом засеяно 270 тысяч гектаров из 340 тысяч запланированных, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что под рапс отдано 7 тысяч гектаров земли, это на тысячу больше, чем в прошлом году. Рожь занимает 3 тысячи гектаров. Озимой пшеницей будет засеяно 330 тысяч гектаров. Сев рапса и ржи уже закончен, сев пшеницы близок к завершению. "В этом году аграрии региона столкнулись с таким явлением, как атмосферная засуха, то есть отсутствием дождей и многодневными высокими температурами воздуха. Тем не менее, работы продолжаются и достаточно хорошими темпами", – прокомментировал Артамонов. Как сообщается на сайте управления сельского хозяйства Липецкой области, более 100 тысяч тонн кукурузы на зерно намолотили липецкие аграрии. Уборка кукурузы ведется в 13 районах и округах региона и будет последней из зерновых и зернобобовых культур, которую предстоит обмолотить липецким аграриям.
https://ria.ru/20240926/kukuruza-1974773253.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Сев озимых в Липецкой области подходит к концу

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. В Липецкой области завершается сев озимых культур; рожью, пшеницей и рапсом засеяно 270 тысяч гектаров из 340 тысяч запланированных, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что под рапс отдано 7 тысяч гектаров земли, это на тысячу больше, чем в прошлом году. Рожь занимает 3 тысячи гектаров. Озимой пшеницей будет засеяно 330 тысяч гектаров. Сев рапса и ржи уже закончен, сев пшеницы близок к завершению.
"В этом году аграрии региона столкнулись с таким явлением, как атмосферная засуха, то есть отсутствием дождей и многодневными высокими температурами воздуха. Тем не менее, работы продолжаются и достаточно хорошими темпами", – прокомментировал Артамонов.
Как сообщается на сайте управления сельского хозяйства Липецкой области, более 100 тысяч тонн кукурузы на зерно намолотили липецкие аграрии. Уборка кукурузы ведется в 13 районах и округах региона и будет последней из зерновых и зернобобовых культур, которую предстоит обмолотить липецким аграриям.
Уборка кукурузы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Уборка кукурузы в Липецкой области началась раньше срока
26 сентября, 10:50
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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