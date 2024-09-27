https://ria.ru/20240927/sev-1975052912.html

Сев озимых в Липецкой области подходит к концу

Сев озимых в Липецкой области подходит к концу - РИА Новости, 27.09.2024

Сев озимых в Липецкой области подходит к концу

В Липецкой области завершается сев озимых культур; рожью, пшеницей и рапсом засеяно 270 тысяч гектаров из 340 тысяч запланированных, сообщил глава региона Игорь РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:45

2024-09-27T13:45

2024-09-27T15:52

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. В Липецкой области завершается сев озимых культур; рожью, пшеницей и рапсом засеяно 270 тысяч гектаров из 340 тысяч запланированных, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что под рапс отдано 7 тысяч гектаров земли, это на тысячу больше, чем в прошлом году. Рожь занимает 3 тысячи гектаров. Озимой пшеницей будет засеяно 330 тысяч гектаров. Сев рапса и ржи уже закончен, сев пшеницы близок к завершению. "В этом году аграрии региона столкнулись с таким явлением, как атмосферная засуха, то есть отсутствием дождей и многодневными высокими температурами воздуха. Тем не менее, работы продолжаются и достаточно хорошими темпами", – прокомментировал Артамонов. Как сообщается на сайте управления сельского хозяйства Липецкой области, более 100 тысяч тонн кукурузы на зерно намолотили липецкие аграрии. Уборка кукурузы ведется в 13 районах и округах региона и будет последней из зерновых и зернобобовых культур, которую предстоит обмолотить липецким аграриям.

https://ria.ru/20240926/kukuruza-1974773253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов