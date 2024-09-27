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Новый фигурант дела о хищениях в Минобороны Иванов находится под санкциями - РИА Новости, 27.09.2024
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10:20 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/sanktsii-1975003355.html
Новый фигурант дела о хищениях в Минобороны Иванов находится под санкциями
Новый фигурант дела о хищениях в Минобороны Иванов находится под санкциями - РИА Новости, 27.09.2024
Новый фигурант дела о хищениях в Минобороны Иванов находится под санкциями
Владимир Иванов, которому вменяют хищение денежных средств, выделенных в целях реализации госконтракта для нужд Минобороны РФ, с 2022 года находится под... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:20
2024-09-27T10:20
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Владимир Иванов, которому вменяют хищение денежных средств, выделенных в целях реализации госконтракта для нужд Минобороны РФ, с 2022 года находится под персональными западными санкциями, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционной жалобе адвокат указывает, что… с 2022 года он находится под персональными антироссийскими санкциями", - сказано в документах. Мужчине вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Иванова арестовали в начале августа – примерно через год после того, как было возбуждено уголовное дело. В материалах указано, что ему инкриминируется хищение денежных средств, "выделенных в целях реализации государственного контракта на выполнение работы для нужд министерства обороны РФ". С каким госконтрактом связано уголовное дело Иванова и каков ущерб, не уточняется.
https://ria.ru/20240925/filatov-1974715134.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Новый фигурант дела о хищениях в Минобороны Иванов находится под санкциями

Адвокат: Владимир Иванов с 2022 года находится под персональными санкциями

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Владимир Иванов, которому вменяют хищение денежных средств, выделенных в целях реализации госконтракта для нужд Минобороны РФ, с 2022 года находится под персональными западными санкциями, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат указывает, что… с 2022 года он находится под персональными антироссийскими санкциями", - сказано в документах.
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Мужчине вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Иванова арестовали в начале августа – примерно через год после того, как было возбуждено уголовное дело.
В материалах указано, что ему инкриминируется хищение денежных средств, "выделенных в целях реализации государственного контракта на выполнение работы для нужд министерства обороны РФ". С каким госконтрактом связано уголовное дело Иванова и каков ущерб, не уточняется.
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