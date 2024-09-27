https://ria.ru/20240927/rossinskaya-1975061227.html
Волонтера Россинскую* внесли в список террористов и экстремистов
Волонтера Россинскую* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.09.2024
Волонтера Россинскую* внесли в список террористов и экстремистов
Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, внесена в список террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:14
2024-09-27T14:14
2024-09-27T14:14
россия
белгород
карагандинская область
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, внесена в список террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В феврале Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера Надежду Россинскую* по делу о сборе пожертвований для ВСУ – сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала на "Миротворец". "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:.. 2. Россинская Надежда Алексеевна*, 08.04.1995 г.р., гор. Темиртаур Карагандинской области республики Казахстан", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240910/moshenniki-1971759407.html
https://ria.ru/20240321/arest-1934795149.html
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белгород
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгород, карагандинская область, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Белгород, Карагандинская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Волонтера Россинскую* внесли в список террористов и экстремистов
Волонтера Россинскую, собиравшую деньги для ВСУ, внесли в список экстремистов