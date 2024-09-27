https://ria.ru/20240927/rossinskaya-1975061227.html

Волонтера Россинскую* внесли в список террористов и экстремистов

Волонтера Россинскую* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.09.2024

Волонтера Россинскую* внесли в список террористов и экстремистов

Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, внесена в список террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:14

2024-09-27T14:14

2024-09-27T14:14

россия

белгород

карагандинская область

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925055290_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9dc89c426c64b0e8f6a6108e20198990.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, внесена в список террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В феврале Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера Надежду Россинскую* по делу о сборе пожертвований для ВСУ – сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала на "Миротворец". "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:.. 2. Россинская Надежда Алексеевна*, 08.04.1995 г.р., гор. Темиртаур Карагандинской области республики Казахстан", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240910/moshenniki-1971759407.html

https://ria.ru/20240321/arest-1934795149.html

россия

белгород

карагандинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белгород, карагандинская область, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия