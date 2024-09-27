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Патрушев: Россия идет к максимальной импортонезависимости в судостроении - РИА Новости, 27.09.2024
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13:18 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/rossija-1975046846.html
Патрушев: Россия идет к максимальной импортонезависимости в судостроении
Патрушев: Россия идет к максимальной импортонезависимости в судостроении - РИА Новости, 27.09.2024
Патрушев: Россия идет к максимальной импортонезависимости в судостроении
Россия стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:18
2024-09-27T13:18
технологии
россия
калининград
николай патрушев
объединенная судостроительная корпорация
экономика
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен – РИА Новости. Россия стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в Калининграде, где посетил Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". "России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - сказал помощник президента. Патрушев проверил, как идет модернизация завода и в каком состоянии производство находится сейчас. Ему рассказали о строительстве океанографического исследовательского судна "Алмаз" и большого морозильного рыболовного траулера "Виктор Гаврилов". Первый заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Бузинов и генеральный директор завода Илья Самарин сообщили Патрушеву, что существенным прорывом в судостроении должны стать проекты "Судостроительная САПР (система автоматизированного проектирования)" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании. В пилотном этапе задействован и завод "Янтарь". Проекты позволят создать для отрасли единое цифровое информационное пространство и сформировать новый технологический уклад. Помощник президента обсудил с руководством завода, представителями министерств и ведомств, а также ОСК перспективы развития завода "Янтарь", в том числе строительство нового дока. Отдельное внимание они уделили тому, как привлекать молодых сотрудников и создавать для них стимулы. Патрушев похвалил завод за ритмичную работу и компетенции, которые позволяют качественно выполнять государственные и коммерческие заказы. "Наращиваются производственные мощности, развиваются новые направления судостроения, что наряду с исполнением текущих задач закладывает хороший задел для развития предприятия и вносит весомый вклад в укрепление потенциала российского флота", - указал глава Морской коллегии.
https://ria.ru/20240830/patrushev-1969424415.html
https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html
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технологии, россия, калининград, николай патрушев, объединенная судостроительная корпорация, экономика
Технологии, Россия, Калининград, Николай Патрушев, Объединенная судостроительная корпорация, Экономика
Патрушев: Россия идет к максимальной импортонезависимости в судостроении

Патрушев: Россия быстро идет к максимальной импортонезависимости в судостроении

© ВГТРК КалининградПомощник президента Николай Патрушев на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Кадр видео
Помощник президента Николай Патрушев на судостроительном заводе Янтарь в Калининграде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© ВГТРК Калининград
Помощник президента Николай Патрушев на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Кадр видео
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен – РИА Новости. Россия стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в Калининграде, где посетил Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".
"России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - сказал помощник президента.
Помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев посетил предприятие ОСК Адмиралтейские верфи. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Патрушев оценил перспективы развития "Адмиралтейских верфей"
30 августа, 11:54
Патрушев проверил, как идет модернизация завода и в каком состоянии производство находится сейчас. Ему рассказали о строительстве океанографического исследовательского судна "Алмаз" и большого морозильного рыболовного траулера "Виктор Гаврилов".
Первый заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Бузинов и генеральный директор завода Илья Самарин сообщили Патрушеву, что существенным прорывом в судостроении должны стать проекты "Судостроительная САПР (система автоматизированного проектирования)" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании. В пилотном этапе задействован и завод "Янтарь". Проекты позволят создать для отрасли единое цифровое информационное пространство и сформировать новый технологический уклад.
Помощник президента обсудил с руководством завода, представителями министерств и ведомств, а также ОСК перспективы развития завода "Янтарь", в том числе строительство нового дока. Отдельное внимание они уделили тому, как привлекать молодых сотрудников и создавать для них стимулы.
Патрушев похвалил завод за ритмичную работу и компетенции, которые позволяют качественно выполнять государственные и коммерческие заказы. "Наращиваются производственные мощности, развиваются новые направления судостроения, что наряду с исполнением текущих задач закладывает хороший задел для развития предприятия и вносит весомый вклад в укрепление потенциала российского флота", - указал глава Морской коллегии.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Патрушев призвал ускорить темпы обновления флота
27 августа, 13:20
 
ТехнологииРоссияКалининградНиколай ПатрушевОбъединенная судостроительная корпорацияЭкономика
 
 
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