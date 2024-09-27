https://ria.ru/20240927/rossija-1975046846.html

Патрушев: Россия идет к максимальной импортонезависимости в судостроении

Патрушев: Россия идет к максимальной импортонезависимости в судостроении - РИА Новости, 27.09.2024

Патрушев: Россия идет к максимальной импортонезависимости в судостроении

Россия стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:18

2024-09-27T13:18

2024-09-27T13:18

технологии

россия

калининград

николай патрушев

объединенная судостроительная корпорация

экономика

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КАЛИНИНГРАД, 27 сен – РИА Новости. Россия стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в Калининграде, где посетил Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". "России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - сказал помощник президента. Патрушев проверил, как идет модернизация завода и в каком состоянии производство находится сейчас. Ему рассказали о строительстве океанографического исследовательского судна "Алмаз" и большого морозильного рыболовного траулера "Виктор Гаврилов". Первый заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Бузинов и генеральный директор завода Илья Самарин сообщили Патрушеву, что существенным прорывом в судостроении должны стать проекты "Судостроительная САПР (система автоматизированного проектирования)" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании. В пилотном этапе задействован и завод "Янтарь". Проекты позволят создать для отрасли единое цифровое информационное пространство и сформировать новый технологический уклад. Помощник президента обсудил с руководством завода, представителями министерств и ведомств, а также ОСК перспективы развития завода "Янтарь", в том числе строительство нового дока. Отдельное внимание они уделили тому, как привлекать молодых сотрудников и создавать для них стимулы. Патрушев похвалил завод за ритмичную работу и компетенции, которые позволяют качественно выполнять государственные и коммерческие заказы. "Наращиваются производственные мощности, развиваются новые направления судостроения, что наряду с исполнением текущих задач закладывает хороший задел для развития предприятия и вносит весомый вклад в укрепление потенциала российского флота", - указал глава Морской коллегии.

https://ria.ru/20240830/patrushev-1969424415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, калининград, николай патрушев, объединенная судостроительная корпорация, экономика