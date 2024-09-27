https://ria.ru/20240927/rossija-1974985436.html

Несколько тысяч поддельных документов у мигрантов выявили с начала года

Несколько тысяч поддельных документов у мигрантов выявили с начала года - РИА Новости, 27.09.2024

Несколько тысяч поддельных документов у мигрантов выявили с начала года

Более 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов выявлено в РФ с начала года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:45

2024-09-27T08:45

2024-09-27T08:45

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

ирина волк

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов выявлено в РФ с начала года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "По итогам 8 месяцев 2024 года МВД России выявлено 4573 таких факта, что на 16,5% превышает показатели прошлого года. Наибольшее число подделанных документов у иностранных граждан выявлено полицейскими в Москве (1448; плюс 14,5% к показателю прошлого года) и Московской области (1475; плюс 26,7%)", - говорится в сообщении. Большинство "подделок", по ее словам, это бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк