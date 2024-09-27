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Несколько тысяч поддельных документов у мигрантов выявили с начала года
Несколько тысяч поддельных документов у мигрантов выявили с начала года - РИА Новости, 27.09.2024
Несколько тысяч поддельных документов у мигрантов выявили с начала года
Более 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов выявлено в РФ с начала года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:45
2024-09-27T08:45
2024-09-27T08:45
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
ирина волк
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов выявлено в РФ с начала года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "По итогам 8 месяцев 2024 года МВД России выявлено 4573 таких факта, что на 16,5% превышает показатели прошлого года. Наибольшее число подделанных документов у иностранных граждан выявлено полицейскими в Москве (1448; плюс 14,5% к показателю прошлого года) и Московской области (1475; плюс 26,7%)", - говорится в сообщении. Большинство "подделок", по ее словам, это бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.
https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
Несколько тысяч поддельных документов у мигрантов выявили с начала года
В РФ выявили 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов с начала года