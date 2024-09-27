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Глава "Газпром нефти" заявил о способности России наращивать добычу - РИА Новости, 27.09.2024
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08:18 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/rossija-1974982716.html
Глава "Газпром нефти" заявил о способности России наращивать добычу
Глава "Газпром нефти" заявил о способности России наращивать добычу - РИА Новости, 27.09.2024
Глава "Газпром нефти" заявил о способности России наращивать добычу
Россия способна наращивать добычу нефти и долго оставаться конкурентоспособной в мире, если внедрять новые технологии, заявил журналистам глава "Газпром нефти"... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:18
2024-09-27T08:18
экономика
россия
москва
александр дюков
павел сорокин
александр новак
газпром
опек
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия способна наращивать добычу нефти и долго оставаться конкурентоспособной в мире, если внедрять новые технологии, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели. "Россия способна наращивать объемы добычи и достигать целей, которые будут поставлены в рамках энергостратегии-2050. Если работать эффективно, внедрять новые технологии, то есть хорошая возможность очень долгое время оставаться конкурентоспособным на мировом рынке нефти", - сказал он. Россия нацелена на ежегодную добычу в 540 миллионов тонн нефти до 2050 года, говорил в четверг первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Для сравнения: в начале года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что добыча нефти и газового конденсата в стране в прошлом году снизилась примерно до 530 миллионов тонн, что связано с участием в ОПЕК+. В 2022 году добыча составила 535 миллионов тонн. Россия наращивает добычу уже на протяжении последних 15-20 лет, добавил Дюков. Он пояснил, что рост идет не за счет увеличения добычи традиционных запасов, а за счет начала разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Сейчас 70% добычи в РФ составляют трудноизвлекаемые запасы, которые еще 15 лет назад не осваивались. "Это сложно, но создавая и развивая новые технологии, мы вовлекаем в разработку новые классы запасов, выходим в новые провинции, даем новую жизнь уже выработанным месторождениям", - подчеркнул Дюков. При этом глава нефтекомпании отметил, что для развития новых технологий по работе с ТРИЗами нужна гибкая налоговая система, "которая позволит сделать недропользование более рациональным". По его словам, гибкость позволит выводить экономику проектов в плюс и, соответственно, формировать доналоговую прибыль, которую уже в дальнейшем справедливо распределять, приоритетно учитывая интересы государства. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240405/neft-1938127815.html
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экономика, россия, москва, александр дюков, павел сорокин, александр новак, газпром, опек
Экономика, Россия, Москва, Александр Дюков, Павел Сорокин, Александр Новак, Газпром, ОПЕК
Глава "Газпром нефти" заявил о способности России наращивать добычу

Дюков: Россия способна наращивать добычу нефти при внедрении новых технологий

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия способна наращивать добычу нефти и долго оставаться конкурентоспособной в мире, если внедрять новые технологии, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.
"Россия способна наращивать объемы добычи и достигать целей, которые будут поставлены в рамках энергостратегии-2050. Если работать эффективно, внедрять новые технологии, то есть хорошая возможность очень долгое время оставаться конкурентоспособным на мировом рынке нефти", - сказал он.
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Россия наращивает добычу уже на протяжении последних 15-20 лет, добавил Дюков. Он пояснил, что рост идет не за счет увеличения добычи традиционных запасов, а за счет начала разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Сейчас 70% добычи в РФ составляют трудноизвлекаемые запасы, которые еще 15 лет назад не осваивались.
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"Это сложно, но создавая и развивая новые технологии, мы вовлекаем в разработку новые классы запасов, выходим в новые провинции, даем новую жизнь уже выработанным месторождениям", - подчеркнул Дюков.
При этом глава нефтекомпании отметил, что для развития новых технологий по работе с ТРИЗами нужна гибкая налоговая система, "которая позволит сделать недропользование более рациональным". По его словам, гибкость позволит выводить экономику проектов в плюс и, соответственно, формировать доналоговую прибыль, которую уже в дальнейшем справедливо распределять, приоритетно учитывая интересы государства.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияМоскваАлександр ДюковПавел СорокинАлександр НовакГазпромОПЕК
 
 
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