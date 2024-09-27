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Роспотребнадзор планирует изучить эффективность противогриппозных вакцин - РИА Новости, 27.09.2024
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20:19 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/rospotrebnadzor-1975174397.html
Роспотребнадзор планирует изучить эффективность противогриппозных вакцин
Роспотребнадзор планирует изучить эффективность противогриппозных вакцин - РИА Новости, 27.09.2024
Роспотребнадзор планирует изучить эффективность противогриппозных вакцин
Углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов, планируется организовать в России, сообщается на сайте РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:19
2024-09-27T20:19
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов, планируется организовать в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В пятницу под председательством руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось расширенное заседание коллегии о проблемных вопросах при организации эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ и путях их решения. "Предложен ряд мер, направленных как на решение текущих задач, связанных с эпидемиологической ситуацией, так и на предупреждение соответствующих рисков. Так, планируется организовать углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов", - говорится в сообщении. Кроме того, будет проводиться системная просветительская работа по вопросам приверженности иммунопрофилактике гриппа, а также плановые исследования материала от дикой и домашней птицы и людей, находящихся с ней в контакте, отметили в ведомстве.
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор планирует изучить эффективность противогриппозных вакцин

Роспотребнадзор намерен изучить эффективность противогриппозных вакцин

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВакцинация против гриппа
Вакцинация против гриппа - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вакцинация против гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов, планируется организовать в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В пятницу под председательством руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось расширенное заседание коллегии о проблемных вопросах при организации эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ и путях их решения.
"Предложен ряд мер, направленных как на решение текущих задач, связанных с эпидемиологической ситуацией, так и на предупреждение соответствующих рисков. Так, планируется организовать углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет проводиться системная просветительская работа по вопросам приверженности иммунопрофилактике гриппа, а также плановые исследования материала от дикой и домашней птицы и людей, находящихся с ней в контакте, отметили в ведомстве.
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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