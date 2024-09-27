https://ria.ru/20240927/rospotrebnadzor-1975174397.html

Роспотребнадзор планирует изучить эффективность противогриппозных вакцин

Роспотребнадзор планирует изучить эффективность противогриппозных вакцин - РИА Новости, 27.09.2024

Роспотребнадзор планирует изучить эффективность противогриппозных вакцин

Углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов, планируется организовать в России, сообщается на сайте РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:19

2024-09-27T20:19

2024-09-27T20:19

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов, планируется организовать в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В пятницу под председательством руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось расширенное заседание коллегии о проблемных вопросах при организации эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ и путях их решения. "Предложен ряд мер, направленных как на решение текущих задач, связанных с эпидемиологической ситуацией, так и на предупреждение соответствующих рисков. Так, планируется организовать углубленное изучение эффективности противогриппозных вакцин, в том числе в отношении отдельных антигенов", - говорится в сообщении. Кроме того, будет проводиться системная просветительская работа по вопросам приверженности иммунопрофилактике гриппа, а также плановые исследования материала от дикой и домашней птицы и людей, находящихся с ней в контакте, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240924/gripp-1974351314.html

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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)