https://ria.ru/20240927/ria_novosti-1974973680.html

В Крыму раскритиковали блокировку сайта РИА Новости в Молдавии

В Крыму раскритиковали блокировку сайта РИА Новости в Молдавии - РИА Новости, 27.09.2024

В Крыму раскритиковали блокировку сайта РИА Новости в Молдавии

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с агентством назвал блокировку в Молдавии российских информационных сайтов, в числе которых сайт РИА... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T05:01

2024-09-27T05:01

2024-09-27T05:01

молдавия

владимир константинов

санкции сша против "россии сегодня" и rt

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с агентством назвал блокировку в Молдавии российских информационных сайтов, в числе которых сайт РИА Новости и госсовета Крыма, бандитизмом и стремлением задавить правду. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости, сайт РИА Новости Крым, сайт государственного совета республики и еще несколько крымских ресурсов. Уточняется, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября. "Мы видим стремление властей Молдавии задавить правду в своей стране. Их действия подозрительно смахивают на бандитизм и воровские понятия", - сказал Константинов. По его словам, жителей Молдавии открыто и цинично отсекают от любого способа получить альтернативную информацию и сложить правдивую картину о происходящих в мире событиях.

https://ria.ru/20240927/simonyan-1974968395.html

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молдавия, владимир константинов, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире