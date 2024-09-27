https://ria.ru/20240927/ria_novosti-1974973680.html
В Крыму раскритиковали блокировку сайта РИА Новости в Молдавии
В Крыму раскритиковали блокировку сайта РИА Новости в Молдавии - РИА Новости, 27.09.2024
В Крыму раскритиковали блокировку сайта РИА Новости в Молдавии
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с агентством назвал блокировку в Молдавии российских информационных сайтов, в числе которых сайт РИА... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:01
2024-09-27T05:01
2024-09-27T05:01
молдавия
владимир константинов
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с агентством назвал блокировку в Молдавии российских информационных сайтов, в числе которых сайт РИА Новости и госсовета Крыма, бандитизмом и стремлением задавить правду. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости, сайт РИА Новости Крым, сайт государственного совета республики и еще несколько крымских ресурсов. Уточняется, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября. "Мы видим стремление властей Молдавии задавить правду в своей стране. Их действия подозрительно смахивают на бандитизм и воровские понятия", - сказал Константинов. По его словам, жителей Молдавии открыто и цинично отсекают от любого способа получить альтернативную информацию и сложить правдивую картину о происходящих в мире событиях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, владимир константинов, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
Молдавия, Владимир Константинов, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
В Крыму раскритиковали блокировку сайта РИА Новости в Молдавии
Константинов назвал блокировку сайта РИА Новости в Молдавии бандитизмом
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с агентством назвал блокировку в Молдавии российских информационных сайтов, в числе которых сайт РИА Новости и госсовета Крыма, бандитизмом и стремлением задавить правду.
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости, сайт РИА Новости Крым, сайт государственного совета республики и еще несколько крымских ресурсов. Уточняется, что уведомление СИБ было оформлено и отправлено операторам 25 сентября.
"Мы видим стремление властей Молдавии
задавить правду в своей стране. Их действия подозрительно смахивают на бандитизм и воровские понятия", - сказал Константинов.
По его словам, жителей Молдавии открыто и цинично отсекают от любого способа получить альтернативную информацию и сложить правдивую картину о происходящих в мире событиях.