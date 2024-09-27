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Рогов заявил о продвижении российской армии севернее Работино - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/rabotino-1974993357.html
Рогов заявил о продвижении российской армии севернее Работино
Рогов заявил о продвижении российской армии севернее Работино - РИА Новости, 27.09.2024
Рогов заявил о продвижении российской армии севернее Работино
Российские войска продвинулись севернее Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:42
2024-09-27T09:42
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Продвижение наших войск севернее Работино на ореховском направлении продолжается. Наши войска отбросили противника дальше на север, увеличив зону контроля и серую зону", - сказал Рогов агентству. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240927/ukraina-1974987879.html
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россия, работино, запорожская область, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов заявил о продвижении российской армии севернее Работино

Рогов: российская армия продвинулась севернее Работино, увеличив зону контроля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Продвижение наших войск севернее Работино на ореховском направлении продолжается. Наши войска отбросили противника дальше на север, увеличив зону контроля и серую зону", - сказал Рогов агентству.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВладимир РоговБезопасность
 
 
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