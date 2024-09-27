https://ria.ru/20240927/rabotino-1974993357.html

Рогов заявил о продвижении российской армии севернее Работино

Рогов заявил о продвижении российской армии севернее Работино - РИА Новости, 27.09.2024

Рогов заявил о продвижении российской армии севернее Работино

Российские войска продвинулись севернее Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:42

2024-09-27T09:42

2024-09-27T09:42

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Продвижение наших войск севернее Работино на ореховском направлении продолжается. Наши войска отбросили противника дальше на север, увеличив зону контроля и серую зону", - сказал Рогов агентству. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1974987879.html

россия

работино

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, работино, запорожская область, владимир рогов, безопасность