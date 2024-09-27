https://ria.ru/20240927/putin-1975050704.html
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция - РИА Новости, 27.09.2024
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:35
2024-09-27T13:35
2024-09-27T13:35
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на заседании постоянных членов Совбеза РФ
LIVE: Путин на заседании постоянных членов Совбеза РФ
2024-09-27T13:35
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, видео
Россия
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2024-09-27T13:35
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PT1S
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.