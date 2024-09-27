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Флагманский офис ПСБ открылся в Мариуполе - РИА Новости, 27.09.2024
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10:17 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/psb-1975001648.html
Флагманский офис ПСБ открылся в Мариуполе
Флагманский офис ПСБ открылся в Мариуполе - РИА Новости, 27.09.2024
Флагманский офис ПСБ открылся в Мариуполе
Торжественная церемония запуска флагманского офиса ПСБ состоялась в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:17
2024-09-27T10:17
банки
мариуполь
псб (банк псб)
петр фрадков
марат хуснуллин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Торжественная церемония запуска флагманского офиса ПСБ состоялась в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. В церемонии запуска отделения приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, а также представители ЦБ РФ и другие гости. "Это одно из более чем 20 отделений банка в Мариуполе. Флагманское, работающее теперь не только для физических, но и для юрлиц. Здесь предусмотрен ипотечный центр, а также несколько банкоматных зон, в том числе с доступом 24/7. Финансовая система – это основа, без которой новые регионы не смогут развиваться достаточным темпом", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. Как рассказал Фрадков, за два года ПСБ создал принципиально новую финансовую инфраструктуру ДНР. "Сегодня банк обслуживает жителей 40 городов и населенных пунктов региона. Мы открыли более 250 отделений и продолжаем поступательное расширение офисной сети в республике", – цитирует пресс-служба Фрадкова. Реконструированный офис расположен в центре Мариуполя по адресу: проспект Ленина, 24. Это возрождающаяся часть города, где планируется сосредоточение значимых административных, социальных и культурных объектов с высокой активностью населения.
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банки, мариуполь, псб (банк псб), петр фрадков, марат хуснуллин
Банки, Мариуполь, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков, Марат Хуснуллин

Флагманский офис ПСБ открылся в Мариуполе

© Фото : ПСБГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии запуска флагманского офиса ПСБ в Мариуполе
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии запуска флагманского офиса ПСБ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : ПСБ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии запуска флагманского офиса ПСБ в Мариуполе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Торжественная церемония запуска флагманского офиса ПСБ состоялась в Мариуполе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.
В церемонии запуска отделения приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, а также представители ЦБ РФ и другие гости.
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"Это одно из более чем 20 отделений банка в Мариуполе. Флагманское, работающее теперь не только для физических, но и для юрлиц. Здесь предусмотрен ипотечный центр, а также несколько банкоматных зон, в том числе с доступом 24/7. Финансовая система – это основа, без которой новые регионы не смогут развиваться достаточным темпом", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Как рассказал Фрадков, за два года ПСБ создал принципиально новую финансовую инфраструктуру ДНР.
"Сегодня банк обслуживает жителей 40 городов и населенных пунктов региона. Мы открыли более 250 отделений и продолжаем поступательное расширение офисной сети в республике", – цитирует пресс-служба Фрадкова.
Реконструированный офис расположен в центре Мариуполя по адресу: проспект Ленина, 24. Это возрождающаяся часть города, где планируется сосредоточение значимых административных, социальных и культурных объектов с высокой активностью населения.
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БанкиМариупольПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковМарат Хуснуллин
 
 
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