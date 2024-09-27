https://ria.ru/20240927/proizvodstvo-1974997874.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" ввел в производство российский 3D-принтер

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" ввел в производство российский 3D-принтер - РИА Новости, 27.09.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" ввел в производство российский 3D-принтер

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва", компания "Аддитивный Инжиниринг", расширил свою производственную линейку за счет внедрения промышленного 3D-принтера, сообщил... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:10

2024-09-27T10:10

2024-09-27T10:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

технологии

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва", компания "Аддитивный Инжиниринг", расширил свою производственную линейку за счет внедрения промышленного 3D-принтера, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Применение 3D-печати в промышленности становится все более актуальным, поскольку аддитивные технологии открывают перед предприятиями новые горизонты для создания инновационных методов производства. Российский 3D-принтер, пополнивший ассортимент оборудования компании-резидента ОЭЗ Москвы, способен изготавливать детали для отрасли приборостроения, производя корпуса, кронштейны и основания; для автомобилестроения — накладки, кожухи и бачки; формообразующие элементы для бетона или фасадных барельефов, а также прочие декоративные элементы в строительстве. Объем инвестиций в проект превысил 3 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Он добавил, что с начала своей деятельности в качестве резидента компания вложила в производство свыше 180 миллионов рублей и создала 32 рабочих места."В этом году предприятие уже выпустило более 170 тысяч уникальных изделий", – подчеркнул глава столичного ДИПП.3D-принтер умеет изготавливать детали, которые применяют в литейной промышленности, дизайне интерьеров и других областях, где необходимы единичные или кастомизированные корпуса, а также изделия в ограниченном количестве.Как рассказал руководитель Центра инжиниринга ООО "Аддитивный Инжиниринг" Дмитрий Филиппов, с помощью этого устройства можно создавать масштабные изделия с высокой точностью."В зависимости от габаритов и геометрии деталей производительность принтера в месяц может варьироваться от нескольких единиц до нескольких тысяч готовой продукции. Главная особенность данного принтера заключается в том, что он позволяет изготавливать крупные детали монолитными. В настоящее время такие детали чаще всего создаются из фрагментов, которые затем собираются в единое целое, подобно лоскутному одеялу, однако это может негативно сказаться на качестве продукции", – рассказал Филиппов.В качестве сырья 3D-принтер использует пластиковую нить. При необходимости оборудование можно дополнить устройством для печати гранулами, что позволит повысить скорость печати и использовать вторичные пластиковые гранулы в качестве сырья. Подобную продукцию выпускает резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "Экопласт". В планах предприятия наладить кооперацию на основе опыта сотрудничества с резидентом "Хирана+".По словам руководителя отдела НИОКР "Хирана+" Дмитрия Швецова, детали, изготовленные с использованием аддитивных технологий, применяются, например, в наркозно-дыхательном аппарате."Такие компоненты также будут задействованы в конструкции нашей разработки – нового турбинного аппарата, что подразумевает значительное увеличение скорости и оптимизации производства. В перспективе мы сможем печатать даже сложные детали непосредственно на месте в случае необходимости срочной замены вышедшего из строя элемента, пока мастер будет направляться к месту заявки. Эти преимущества делают аддитивные технологии крайне перспективными для применения в нашей деятельности", – сказал Швецов.Высокотехнологичные предприятия, производство которых размещено на шести площадках ОЭЗ "Технополис Москва", совместно осуществляют реализацию современных проектов, которые также содействуют импортозамещению в сферах микроэлектроники, машиностроения и медицины.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, партнерство предоставляет предприятиям-резидентам возможность сокращать производственные издержки, организовывать эффективную логистику и расширять деловые связи."Компания "Аддитивный Инжиниринг" выпускает продукцию не только из пластика, но и из сплавов алюминиевого и стального порошка, полиамидного порошка, ABS-подобных фотополимеров, высокотемпературных фотополимеров, подбирает режимы печати и отрабатывает технологию изготовления деталей из специализированных материалов. Кроме того, осуществляет реверс-инжиниринг и разработку 3D-моделей по чертежам заказчика", – резюмировал Дегтев.

https://ria.ru/20240926/moskva-1974757061.html

https://ria.ru/20240925/vebinar-1974611716.html

https://ria.ru/20240925/ii-resheniya-1974585963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва, технологии