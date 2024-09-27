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Более 400 социальных предприятий зарегистрировали в Приморье с начала года - РИА Новости, 27.09.2024
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Твой бизнес
 
15:35 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/primore-1975085911.html
Более 400 социальных предприятий зарегистрировали в Приморье с начала года
Более 400 социальных предприятий зарегистрировали в Приморье с начала года - РИА Новости, 27.09.2024
Более 400 социальных предприятий зарегистрировали в Приморье с начала года
Статус "социального предприятия" получила 401 компания Приморского края, что является рекордным показателем за пять лет, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:35
2024-09-27T15:35
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Статус "социального предприятия" получила 401 компания Приморского края, что является рекордным показателем за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона. Замминистра экономического развития края Евгения Чавкина отметила, что социальное предпринимательство – это не благотворительность, а в первую очередь бизнес, который напрямую или косвенно решает социальные проблемы граждан и общества. "С недавнего времени мы расширили перечень категорий социально уязвимых граждан. Теперь предприниматели, которые трудоустраивают или оказывают услуги для членов семей участников СВО, могут также получить статус "социальное предприятие". Ранее социально уязвимыми считались одинокие или многодетные родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Сейчас перечень дополнен и полными семьями", – рассказала замминистра, ее слова приводит пресс-служба. Чавкина добавила, что также любые родители, воспитывающие детей-инвалидов, относятся к категориям социально уязвимых граждан. Кроме того, расширены виды деятельности, направленные на достижение общественно полезных целей, а именно: оказание помощи алко- и наркозависимым гражданам, а также работа аптек в населенных пунктах с населением до 1,5 тысяч человек. Заявки на получение статуса подали предприниматели из разных сфер деятельности. Например, аптека, хлебопекарня, предприятие по изготовлению тренажеров для инвалидов, магазины по продаже одежды, швейная мастерская, консультационные услуги, курсы для детей и взрослых, пансионаты, спортивные клубы и стоматологические клиники.
https://ria.ru/20240923/msp-1973910243.html
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твой бизнес – новости, приморский край, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Приморский край, Поддержка бизнеса

Более 400 социальных предприятий зарегистрировали в Приморье с начала года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПекарня
Пекарня - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Статус "социального предприятия" получила 401 компания Приморского края, что является рекордным показателем за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
Замминистра экономического развития края Евгения Чавкина отметила, что социальное предпринимательство – это не благотворительность, а в первую очередь бизнес, который напрямую или косвенно решает социальные проблемы граждан и общества.
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"С недавнего времени мы расширили перечень категорий социально уязвимых граждан. Теперь предприниматели, которые трудоустраивают или оказывают услуги для членов семей участников СВО, могут также получить статус "социальное предприятие". Ранее социально уязвимыми считались одинокие или многодетные родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Сейчас перечень дополнен и полными семьями", – рассказала замминистра, ее слова приводит пресс-служба.
Чавкина добавила, что также любые родители, воспитывающие детей-инвалидов, относятся к категориям социально уязвимых граждан. Кроме того, расширены виды деятельности, направленные на достижение общественно полезных целей, а именно: оказание помощи алко- и наркозависимым гражданам, а также работа аптек в населенных пунктах с населением до 1,5 тысяч человек.
Заявки на получение статуса подали предприниматели из разных сфер деятельности. Например, аптека, хлебопекарня, предприятие по изготовлению тренажеров для инвалидов, магазины по продаже одежды, швейная мастерская, консультационные услуги, курсы для детей и взрослых, пансионаты, спортивные клубы и стоматологические клиники.
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