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Губернатор Прикамья рассказал о росте популярности промышленного туризма

Губернатор Прикамья рассказал о росте популярности промышленного туризма - РИА Новости, 27.09.2024

Губернатор Прикамья рассказал о росте популярности промышленного туризма

За последние три года количество промышленных туристов в Пермском крае увеличилось в 17 раз, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:55

2024-09-27T18:55

2024-09-27T18:55

пермский край

пермь

россия

дмитрий махонин

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За последние три года количество промышленных туристов в Пермском крае увеличилось в 17 раз, сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу в Перми прошел круглый стол, посвященный развитию промышленного туризма в регионе. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, зампредседателя правительства Пермского края Алексей Черников, министр по туризму региона Юлия Ветошкина, предприятия-выпускники акселерационной программы "Открытая промышленность", а также представители образовательных учреждений, общественных организаций. Обращаясь к участникам встречи, Махонин заявил, что в Пермском крае доступны различные направления туризма, одно из активно развивающихся сейчас – промышленный туризм. По его словам, большую поддержку в этом региону оказывает федеральная программа по продвижению кадрового и технологического потенциала "Открытая промышленность", Пермский край вошел в нее в числе первых. Глава региона отметил, что в том числе благодаря этой инициативе Прикамью удалось стать одним из лидеров в стране по промышленному туризму. За последние три года количество туристов по этому направлению увеличилось в 17 раз. "Промышленный туризм, помимо привлечения дополнительного потока гостей в регион, также помогает решать задачи профориентации школьников и молодежи. Ребята могут изнутри увидеть работу разных производств, оценить современные условия труда. Мы хотим, чтобы после таких экскурсий они "загорелись" идеей получить профильное инженерное образование и прийти работать на предприятия нашего региона", – приводит пресс-служба слова Махонина. Отмечается, что площадкой для этой встречи стал учебный центр предприятия "ЛУКОЙ-Пермнефтеоргсинтез". По итогам обучения в акселераторе по промышленному туризму предприятие представило несколько проектов. Среди них – спектакль-променад. Его действие разворачивается на "Нефтяной линии" в Индустриальном районе. Кроме того, в рамках встречи представители промпредприятий региона поделись опытом и практическими кейсами в области промышленного туризма. Так, агрохолдинг "Труд" демонстрирует успехи в приеме туристов, в этом году предприятие заявилось на премию "Лидер Пермского края" в номинации "Туризм". Предприятие "Протон-ПМ" продолжает развивать территорию присутствия, усиливая работу в направлении подготовки кадров и привлечения персонала: осенью текущего года завод запустил "профориентационную электричку" по маршруту Пермь – Новые Ляды, прокатившись на которой можно узнать о космической Перми, создателях ракетных двигателей и даже побывать на их производстве. В свою очередь, министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина отметила, что многие промышленные экскурсии становятся визитной карточкой региона. "Например, сегодня невозможно представить туристическую поездку в Пермь без знакомства с Арди и производством человекоподобных роботов, без экскурсии на фабрику пермских конфет и дегустации кукурузных палочек. В Перми можно порисовать нефтью, увидеть производство защитных касок и оптического кабеля. В 2025 году таких экскурсий станет еще больше", – сказала Ветошкина. В пресс-службе уточнили, что Пермский край входит в топ регионов России по промышленному туризму. Для посещения туристами открыты 65 предприятий. По итогам встречи предприятиями было озвучено предложение сформировать постоянно действующий клуб промышленного туризма с целью обмена опытом и эффективными практиками.

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пермский край, пермь, россия, дмитрий махонин