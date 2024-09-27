https://ria.ru/20240927/pridnestrove-1975130712.html

В Приднестровье допустили провокации в преддверии выборов в Молдавии

В Приднестровье допустили провокации в преддверии выборов в Молдавии - РИА Новости, 27.09.2024

В Приднестровье допустили провокации в преддверии выборов в Молдавии

В Приднестровье возможны провокации в преддверии президентских выборов в Молдавии, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:35

2024-09-27T17:35

2024-09-27T17:36

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ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. В Приднестровье возможны провокации в преддверии президентских выборов в Молдавии, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Валерий Лицкай. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. "Провокации мелкие будут и немало. Стандартный набор: запрет заезда агитаторов Молдовы на избирательные участки на территории Приднестровья или через территорию Приднестровья. Попытки провоза бюллетеней неучтенных. Нагнетать напряженку в избирательной кампании – это очень необходимо. Создавать такой фон", - сказал Лицкай. Экс-глава МИД ПМР также отметил, что в Кишиневе сейчас не готовы к радикальным шагам в отношении Приднестровья и российских миротворцев. "Соглашение от 21 июля 1992 года о порядке проведения, в том числе, миротворческой операции, гласит, что любая сторона, включая Молдову, имеет право выйти из этого соглашения. И в течение шести месяцев соглашение теряет свою силу. Если бы Молдова действительно что-то хотела, не мелкие провокации, а реальный серьезный политический шаг, то поставила бы вопрос о выходе из соглашения. Но это очень большой военный риск. Очень", - отметил Лицкай. Он обратил внимание на то, что фактическое прекращение миротворческой деятельности означает возвращение линии фронта вдоль Днестра. По его словам, власти Молдавии этого боятся, а западники им это категорически не разрешают. "Вот если как-то удастся превратить миротворческую операцию России в полицейскую операцию, забрать у этих людей оружие, для них (Молдавии ред.) это было бы идеально. Чтобы все провокации проходили бы легче. Но, естественно, они так вопрос даже дипломатически боятся ставить панически. А вот так нагнетать мелкими провокациями – пожалуйста! Вот что и происходит. Особенно в избирательной кампании", - подытожил Лицкай. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

https://ria.ru/20240923/moldavija-1974250994.html

https://ria.ru/20240515/pridnestrove-1946280654.html

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в мире, молдавия, кишинев, днестр