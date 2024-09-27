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В Приднестровье прокомментировали провокацию против российских миротворцев - РИА Новости, 27.09.2024
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14:55 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/pridnestrove-1975074490.html
В Приднестровье прокомментировали провокацию против российских миротворцев
В Приднестровье прокомментировали провокацию против российских миротворцев - РИА Новости, 27.09.2024
В Приднестровье прокомментировали провокацию против российских миротворцев
Против миротворцев России в зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта провели тщательно спланированную провокацию, заявил РИА Новости экс-глава... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:55
2024-09-27T14:55
в мире
молдавия
россия
израиль
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Против миротворцев России в зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта провели тщательно спланированную провокацию, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Лицкай. Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков сообщил, что гражданин Молдавии устроил провокацию на миротворческом посту в Приднестровье в зоне безопасности, оскорбляя российского миротворца. "Очень тонко, очень грамотно организованная провокация. До миллиметра там все примерили. Герой с типичной молдавской фамилией Максим Борман демонстрирует то, что называется в Израиле хуцпа. Хуцпа - это запредельная, ошеломляющая наглость... Вот он ее демонстрирует. Герой, он ничего не боится именно на миротворческом посту номер 9", - сказал Лицкай. Экс-глава МИД ПМР уточнил, что миротворческий пост номер 9 расположен в районе населенных пунктов Молдавии Кошница и Вадул-луй-Водэ. По его словам, вокруг данного объекта находится молдавская полиция. "Я бы посмотрел на этого героя, если бы он это попытался сделать на посту номер 8 или номер 10. Он даже не пытался. А на посту номер 9, да, пожалуйста, можно… Вот в Бендерах, например, спереди молдавская полиция, а сзади приднестровская. Этот бы Максим Борман через пять минут был бы задержан приднестровской милицией, которая не церемонится. Руки на капот - и всё. Там без шуток", - отметил Лицкай. Он также выразил уверенность, что миротворцы проведут специальные тренировки, чтобы подобных инцидентов не происходило. При этом уточнил, что военные могут сделать в следующий раз сначала предупредительный выстрел, а затем по колесам, так как действует подписанный всеми сторонами в рамках Объединенной контрольной комиссии регламент работы в зоне безопасности. "Есть понятие "зона безопасности". В зоне безопасности действует ни законодательство Молдовы, и ни законодательство Приднестровья, а действуют основные регламентные документы работы миротворческих войск, согласно которым в рамках границы поста главный начальник - часовой старшей смены, который имеет право применить оружие без разговоров при невыполнении требований", - подчеркнул Лицкай Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
https://ria.ru/20240730/pridnestrove-1962896417.html
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в мире, молдавия, россия, израиль, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Россия, Израиль, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
В Приднестровье прокомментировали провокацию против российских миротворцев

Лицкай: против российских миротворцев провели спланированную провокацию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы
Российские миротворцы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Против миротворцев России в зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта провели тщательно спланированную провокацию, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Лицкай.
Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков сообщил, что гражданин Молдавии устроил провокацию на миротворческом посту в Приднестровье в зоне безопасности, оскорбляя российского миротворца.
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Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье
30 июля, 12:45
"Очень тонко, очень грамотно организованная провокация. До миллиметра там все примерили. Герой с типичной молдавской фамилией Максим Борман демонстрирует то, что называется в Израиле хуцпа. Хуцпа - это запредельная, ошеломляющая наглость... Вот он ее демонстрирует. Герой, он ничего не боится именно на миротворческом посту номер 9", - сказал Лицкай.
Экс-глава МИД ПМР уточнил, что миротворческий пост номер 9 расположен в районе населенных пунктов Молдавии Кошница и Вадул-луй-Водэ. По его словам, вокруг данного объекта находится молдавская полиция. "Я бы посмотрел на этого героя, если бы он это попытался сделать на посту номер 8 или номер 10. Он даже не пытался. А на посту номер 9, да, пожалуйста, можно… Вот в Бендерах, например, спереди молдавская полиция, а сзади приднестровская. Этот бы Максим Борман через пять минут был бы задержан приднестровской милицией, которая не церемонится. Руки на капот - и всё. Там без шуток", - отметил Лицкай.
Он также выразил уверенность, что миротворцы проведут специальные тренировки, чтобы подобных инцидентов не происходило. При этом уточнил, что военные могут сделать в следующий раз сначала предупредительный выстрел, а затем по колесам, так как действует подписанный всеми сторонами в рамках Объединенной контрольной комиссии регламент работы в зоне безопасности.
"Есть понятие "зона безопасности". В зоне безопасности действует ни законодательство Молдовы, и ни законодательство Приднестровья, а действуют основные регламентные документы работы миротворческих войск, согласно которым в рамках границы поста главный начальник - часовой старшей смены, который имеет право применить оружие без разговоров при невыполнении требований", - подчеркнул Лицкай
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
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Глава ПМР напомнил, как российские миротворцы остановили войну в 1992 году
19 июня, 09:25
 
В миреМолдавияРоссияИзраильОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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