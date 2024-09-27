https://ria.ru/20240927/pravitelstvo-1974988186.html

Пострадавшим в Курской области выделили еще 6,2 миллиарда рублей

Пострадавшим в Курской области выделили еще 6,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.09.2024

Пострадавшим в Курской области выделили еще 6,2 миллиарда рублей

Правительство России дополнительно выделило 6,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, лишившимся имущества первой необходимости,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:07

2024-09-27T09:07

2024-09-27T09:14

россия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство России дополнительно выделило 6,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, лишившимся имущества первой необходимости, сообщается на сайте кабмина."Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 6,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости", - указано в сообщении.Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека, уточнили в кабмине. Там напомнили, что ранее на эти цели уже было направлено 3,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240925/feldsher-1974519782.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область