https://ria.ru/20240927/pravitelstvo-1974988186.html
Пострадавшим в Курской области выделили еще 6,2 миллиарда рублей
Пострадавшим в Курской области выделили еще 6,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.09.2024
Пострадавшим в Курской области выделили еще 6,2 миллиарда рублей
Правительство России дополнительно выделило 6,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, лишившимся имущества первой необходимости,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:07
2024-09-27T09:07
2024-09-27T09:14
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курская область
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство России дополнительно выделило 6,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, лишившимся имущества первой необходимости, сообщается на сайте кабмина."Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 6,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости", - указано в сообщении.Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека, уточнили в кабмине. Там напомнили, что ранее на эти цели уже было направлено 3,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240925/feldsher-1974519782.html
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россия, курская область
Пострадавшим в Курской области выделили еще 6,2 миллиарда рублей
Правительство выделило 6,2 миллиарда рублей пострадавшим в Курской области
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство России дополнительно выделило 6,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, лишившимся имущества первой необходимости, сообщается на сайте кабмина.
"Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 6,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости", - указано в сообщении.
Такие выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека, уточнили в кабмине. Там напомнили, что ранее на эти цели уже было направлено 3,9 миллиарда рублей.