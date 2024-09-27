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Лесной пожар в Волгоградской области локализовали
Лесной пожар в Волгоградской области локализовали - РИА Новости, 27.09.2024
Лесной пожар в Волгоградской области локализовали
Лесной пожар площадью десять гектаров возле города Новоаннинский в Волгоградской области локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:38
2024-09-27T23:38
2024-09-27T23:38
происшествия
волгоградская область
новоаннинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Лесной пожар площадью десять гектаров возле города Новоаннинский в Волгоградской области локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что в пятницу днем возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку. К вечеру, по данным МЧС, площадь возгорания выросла до десяти гектаров. "На 23.00 пожар локализован в Новоаннинском районе", - сообщили в МЧС.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, новоаннинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Волгоградская область, Новоаннинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Лесной пожар в Волгоградской области локализовали
В Волгоградской области локализовали лесной пожар площадью десять гектаров