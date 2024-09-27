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Лесной пожар в Волгоградской области локализовали

Лесной пожар в Волгоградской области локализовали - РИА Новости, 27.09.2024

Лесной пожар в Волгоградской области локализовали

Лесной пожар площадью десять гектаров возле города Новоаннинский в Волгоградской области локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T23:38

2024-09-27T23:38

2024-09-27T23:38

происшествия

волгоградская область

новоаннинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ВОЛГОГРАД, 27 сен - РИА Новости. Лесной пожар площадью десять гектаров возле города Новоаннинский в Волгоградской области локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. Ранее администрация Новоаннинского района сообщала, что в пятницу днем возле райцентра загорелся лес на площади два гектара, огонь перекинулся на городскую свалку. К вечеру, по данным МЧС, площадь возгорания выросла до десяти гектаров. "На 23.00 пожар локализован в Новоаннинском районе", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20240927/dagestan-1975171297.html

волгоградская область

новоаннинский район

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происшествия, волгоградская область, новоаннинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии