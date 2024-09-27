https://ria.ru/20240927/pozhar-1975121387.html

В Волгоградской области загорелся лес

В Волгоградской области загорелся лес - РИА Новости, 27.09.2024

В Волгоградской области загорелся лес

Горят лес на площади два гектара и свалка в черте города Новоаннинский Волгоградской области, сообщает администрация Новоаннинского района в своем... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:00

2024-09-27T17:00

2024-09-27T17:00

происшествия

волгоградская область

новоаннинский район

россия

природные пожары в россии

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ВОЛГОГРАД, 27 сен – РИА Новости. Горят лес на площади два гектара и свалка в черте города Новоаннинский Волгоградской области, сообщает администрация Новоаннинского района в своем Telegram-канале. "В черте города (Новоаннинский) горит лес! На участке площадью два гектара произошло возгорание леса, которое перекинулось на городскую свалку и затронуло сосновые насаждения", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в тушении пожара задействованы 12 пожарных расчетов, в данный момент идет опашка очагов возгорания.

https://ria.ru/20240925/pozhar-1974534358.html

волгоградская область

новоаннинский район

россия

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2024

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происшествия, волгоградская область, новоаннинский район, россия, природные пожары в россии