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В Волгоградской области загорелся лес
В Волгоградской области загорелся лес - РИА Новости, 27.09.2024
В Волгоградской области загорелся лес
Горят лес на площади два гектара и свалка в черте города Новоаннинский Волгоградской области, сообщает администрация Новоаннинского района в своем... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:00
2024-09-27T17:00
2024-09-27T17:00
происшествия
волгоградская область
новоаннинский район
россия
природные пожары в россии
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ВОЛГОГРАД, 27 сен – РИА Новости. Горят лес на площади два гектара и свалка в черте города Новоаннинский Волгоградской области, сообщает администрация Новоаннинского района в своем Telegram-канале. "В черте города (Новоаннинский) горит лес! На участке площадью два гектара произошло возгорание леса, которое перекинулось на городскую свалку и затронуло сосновые насаждения", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что в тушении пожара задействованы 12 пожарных расчетов, в данный момент идет опашка очагов возгорания.
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происшествия, волгоградская область, новоаннинский район, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Волгоградская область, Новоаннинский район, Россия, Природные пожары в России
В Волгоградской области загорелся лес
В Волгоградской области загорелись лес и свалка на площади двух гектаров