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В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений - РИА Новости, 27.09.2024
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15:23 27.09.2024 (обновлено: 15:26 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/pozhar-1975082821.html
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений - РИА Новости, 27.09.2024
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений
Природный пожар в Станично-Луганском округе ЛНР полностью ликвидирован, огнём уничтожено 186 строений, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:23
2024-09-27T15:26
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Природный пожар в Станично-Луганском округе ЛНР полностью ликвидирован, огнём уничтожено 186 строений, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожар в Станично-Луганском муниципальном округе полностью ликвидирован. Огнем уничтожено 186 строений, в том числе 161 жилой дом в четырех населенных пунктах (в селах Колесниковка, Ольховское, Валуйское, Песчаное). По предварительной информации, погибших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240926/mchs-1974956809.html
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений

В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений, погибших нет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Природный пожар в Станично-Луганском округе ЛНР полностью ликвидирован, огнём уничтожено 186 строений, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожар в Станично-Луганском муниципальном округе полностью ликвидирован. Огнем уничтожено 186 строений, в том числе 161 жилой дом в четырех населенных пунктах (в селах Колесниковка, Ольховское, Валуйское, Песчаное). По предварительной информации, погибших нет", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Луганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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