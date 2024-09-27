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В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений - РИА Новости, 27.09.2024
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений
Природный пожар в Станично-Луганском округе ЛНР полностью ликвидирован, огнём уничтожено 186 строений, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:23
2024-09-27T15:23
2024-09-27T15:26
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Природный пожар в Станично-Луганском округе ЛНР полностью ликвидирован, огнём уничтожено 186 строений, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожар в Станично-Луганском муниципальном округе полностью ликвидирован. Огнем уничтожено 186 строений, в том числе 161 жилой дом в четырех населенных пунктах (в селах Колесниковка, Ольховское, Валуйское, Песчаное). По предварительной информации, погибших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240926/mchs-1974956809.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений
В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений, погибших нет