https://ria.ru/20240927/pozhar-1975082821.html

В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений

В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений - РИА Новости, 27.09.2024

В ЛНР потушили пожар, уничтоживший 186 строений

Природный пожар в Станично-Луганском округе ЛНР полностью ликвидирован, огнём уничтожено 186 строений, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:23

2024-09-27T15:23

2024-09-27T15:26

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Природный пожар в Станично-Луганском округе ЛНР полностью ликвидирован, огнём уничтожено 186 строений, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожар в Станично-Луганском муниципальном округе полностью ликвидирован. Огнем уничтожено 186 строений, в том числе 161 жилой дом в четырех населенных пунктах (в селах Колесниковка, Ольховское, Валуйское, Песчаное). По предварительной информации, погибших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240926/mchs-1974956809.html

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия